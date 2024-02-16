То хто ж "створив" Україну? Топ-7 російських псевдоісторичних наративів
Сергій Громенко
журналіст, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього
Те, що Росія веде агресивні війни, – річ самоочевидна. Однак навіть Москві соромно нападати на сусідні столиці без пояснення причин. А оскільки загальновизнаних юридичних обґрунтувань для такої поведінки у Кремля немає, в хід ідуть т.зв. "історичні аргументи", вірніше – псевдоісторичні. Один лише їхній перелік зайняв би цілу книгу, тож замість розбору окремих міфів зосередимося на кількох найголовніших наративах, використаних для виправдання нападу Росії на Україну.
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