Не вижу ничего плохого в том, что Трамп не вспомнил о Украине. Это признание того, что проблема гораздо глубже, чем он себе представлял. То есть придется прилагать гораздо больше усилий. "Быстрые решения" были бы больше нам в ущерб.

А так время работает против России, поскольку Трамп будет "бурить, бурить, бурить". В этом мире места российским энергоносителям будет очень мало. Если он еще скоро выполнит свое обещание по обвалу цен на нефть, то может так случиться, что России вообще будет не до войны с Украиной и "содержание новых территорий". Сохранить бы то, что есть.

А Украина должна ускорить этот процесс разрушением систем нефтепроводов. Это будет способствовать остановке добычи еще живых залежей и разрушить логистику России, что будет уменьшать военный потенциал на болотах и возможность удерживать экономику на плаву. Ну, и пацаны в Техасе будут довольны.

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