Не бачу нічого поганого у тому, що Трамп не згадав Україну. Це визнання того, що проблема значно глибша, ніж він собі уявляв. Тобто доведеться докладати значно більше зусиль. "Швидкі рішення" були б більше нам на шкоду.

А так час працює проти Росії, оскільки Трамп буде "бурити, бурити, бурити". У цьому світі місця російським енергоносіям буде дуже мало. Якщо він ще швидко виконає свою обіцянку щодо обвалу цін на нафту, то може так статися, що Росії взагалі буде не до війни з Україною та "утримання нових територій". Зберегти б те, що є.

А Україна повинна пришвидшити цей процес руйнуванням систем нафтогонів. Це сприятиме зупинці видобутку покладів, які ще живі, і руйнуватиме логістику Росії, що зменшуватиме військовий потенціал на болотах та можливість втримувати економіку на плаву. Ну, і пацани у Техасі будуть задоволені.

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