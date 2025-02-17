2025 год может стать годом, когда будут заложены основы будущего позиционирования Беларуси. Он определяет баланс интересов между США, КНР, РФ и ЕС

События в Беларуси с 2022 года рассматривались в Украине преимущественно через призму войны. Процессы в политике, обществе оставались без внимания. Это мешает анализу угроз и рисков для Украины. И, как следствие, формированию политики на белорусском направлении.

В то же время за 2023-24 годы в соседнем государстве:

• началась конкуренция влияний между КНР и РФ,

• Лукашенко закончив формирование политических конструкций для будущего транзита власти,

• практически свернул "миграционный кризис" на границах ЕС,

• впервые с 2020 года стали выпускать политических заключенных.

Наконец, политика ЕС и США по изоляции режима в расчете на демократическую революцию начала трансформироваться.

Соответственно, 2025 год может стать годом, когда будут заложены основы будущего позиционирования Беларуси. Он описывает баланс интересов меж США, КНР, РФ и ЕС. Соответственно и место Беларуси в международной системе. И уровень угроз или возможностей для Украины на северо-западной границе.

В прессе появились контуры переговоров между представителями Госдепа США и Лукашенко. Причем даже лед статьи NYT не оставляет сомнений, что обсуждалось: "По истечении лет США идут в изолированную Российскую Федерацию в кратчайшие сроки, о том, что белорусский президент считает пункты для более коротких отношений, расшифровки hopes удлинения его резолюции и его embrace of Moscow.

Суть – из-за ослабления санкций и начала диалога извлечь Беларусь из объятий РФ. В ответ Лукашенко якобы выразил готовность не только уволить часть политзаключенных (речь о большом количестве), но и "прекратить репрессии".

При этом тезис о возможности такого соглашения озвучил заместитель помощника госсекретаря США из Восточной Европы, который на днях побывал в Минске и унес с собой трех политических заключенных.

Примечательно, что о возможности соглашения говорит тот же Кристофер Смит, который еще в декабре 2024 года заявлял, что США "закроют для Лукашенко все щели".

И, наконец, в окружении Трампа говорят, что тему Беларуси могут поднять на встрече американского президента с Си.

Что же изменилось для официального Минска?

Во-первых, идет обсуждение приостановки войны в Украине. В этом случае тема Беларуси как потенциальной угрозы предстает сама собой. Но есть и другая составляющая: если на линии разграничения станут условные миротворцы, очевидно, что личный состав таких сил будет представлен не только странами НАТО. Для Украины, естественно, такой вариант был бы желателен. И в печати продвигается именно он как безальтернативный. На самом деле РФ может просто не принять такие условия и предложить "размытый" формат. Где будут другие страны? Предлагая, среди прочих, и Беларусь. И вот здесь для США важно, будет ли в момент таких разговоров Минск на 100% идти в русле российской политики или попытаться петлять. Ради второго Вашингтон готов подумать о расширении свободы маневра.

Второй аспект. Это К.Н.Р. Пекин не устраивает перспективы аннексии Беларуси с Россией (это слишком усиливает Москву). Более того, в китайской политике Беларусь должна сохранять независимость. Поэтому, кстати, в Минске с надеждой смотрят на развитие отношений с Поднебесной. Которые, кстати, должны получить новый толчок после визита Лукашенко в Си. Он должен был состояться до выборов президента, но перенесен. Из-за, скажем так, санитарных ограничений с принимающей стороны. Сейчас таких уже нет, но Си ждет Трампа.

Для США именно Китай является основным конкурентом. И скорость увеличения китайского влияния на Беларусь рисует перспективу повторения кейса Узбекистана (или Казахстана как еще не завершенного процесса), когда Пекин не только балансирует влияние Москвы, но и не оставляет места для прихода, например, американского интереса. Поэтому для США важно соглашение (или хотя бы выход на его финализацию) до встречи Трампа и СИ. Потому что после такой (если будет обсуждаться и белорусская тема), можно рассчитывать на бесконфликтный вход со своими интересами.

Третий аспект. Создание новой региональной системы в области политики, экономики и безопасности. То есть попытка вдохнуть новую жизнь в проект Межморья. Который, кстати, во многом является американским проектом проекции своих интересов в регионе через коалицию партнерских государств. Это вкладывается в политику США по оптимизации своего присутствия и стимулированию создания региональных коалиций. Логично, что Беларусь под доминирующим российским влиянием является проблемой такого образования. А вот как, пусть не равноправного участника (это невозможно или крайне сложно пока есть Лукашенко), но торгового партнера, который, кроме прочего, стремится найти точки опоры для балансировки российского влияния, наоборот, полезна.

Итак, предпосылки для сделки есть. Есть интерес США, позиция КНР. Наверное, есть интерес и у Лукашенко. Но вопрос, как далеко этот персонаж готов уйти. И какие подтверждения своим намерениям готов предоставить.

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