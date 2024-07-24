Миф 1: "КНР прямо заинтересован в войне в Украине, вроде бы именно из-за этой войны он может получать дешевую нефть и газ из России".

Думаю, что такое утверждение можно было назвать справедливым только в самом начале войны. По мере усложнения западных, в т.ч. Вторичных санкций для КНР война в Украине превращается в кучу санкционных рисков и рисков торможения торговли там, где этого могло не быть. Идеальный вариант для КНР сейчас – это как раз завершение войны и содержание России под санкциями Запада, которые бы не были такими тяжелыми как сейчас (я имею в виду вторичные санкции), но все еще блокировали бы продажу российской нефти и газа в Европу. В этом случае санкционные риски для китайского бизнеса снизились бы до нуля, а дешевая нефть и газ остались бы.

Кстати, сейчас мы наблюдаем переломный момент, не в смысле определяющий, а в смысле того, что КНР начал ломать РФ в сторону снижения цен на газ для КНР до уровня действующих внутри России. Начало экономической атаки на россиян именно в газовой индустрии не случайно. Эта индустрия предполагает долгосрочные контракты, поскольку сделки сопровождаются развитием инфраструктуры. КНР хочет закрепить низкую цену на газ в контракте именно сейчас, пока у россиян нет альтернатив, а затем начнет выкручивать руки по ценам на нефть.

Миф 2: "США и ЕС не имеют на КНР влияния или не будут жертвовать своими экономическими интересами в КНР ради Украины".

Если взять статистику по торговле между РФ и КНР за 2023 год, то оказывается, что Россия экспортировала в КНР на 129 млрд долларов, а КНР в РФ – на 110 млрд долларов. За тот же 2023 год в США КНР экспортировала на 501,22 млрд долларов, а США в КНР – на 148 млрд долларов. Такой же паритет между экспортом КНР/ЕС в 2023 году составил 500 млрд долларов США/282 млрд долларов США. Поэтому товарооборот между ЕС+США и КНР составил 1,4 трлн долларов против товарооборота КНР с России в 240 млрд долларов. Во-первых, разница в масштабах показывает, кто является главным торговым партнером КНР, а кто младшим, второстепенным. Во-вторых, паритет по торговле с США и ЕС на стороне КНР, а это их вклад в китайский ВВП. Снижение этого паритета в результате торговых войн может существенно снизить потенциал роста ВВП КНР в 2024-2025 гг., что не входит в планы Пекина.

В третьих, часть экспорта россиян в КНР – это энергоносители, которые КНР может покупать и в других странах, например, в странах Ближнего Востока. То есть у КНР есть выбор, а вот у Москвы такого выбора нет. В случае если китайцам не понравится цена на газ из России, то поставлять добытое Москве придется разве что пингвинам. И в заключение, главное: такой паритет между товарооборотом КНР в РФ и КНР в ЕС+США будет всегда, поскольку РФ в основном является поставщиком в КНР сырья, а КНР является преимущественно экспортером готовых товаров. Торговые войны невыгодны КНР и их риск является самым экономическим мотивом, к которому должны прислушаться в Пекине.

Миф 3: "КНР – глобальный игрок, больше США и ЕС, и который может повлечь скрытое финансирование России".

Китай – это действительно важный экономический игрок, с которым нужно считаться, но есть много "но". ВВП КНР, рассчитанный по покупательной способности, составил 31,2 трлн. долларов, а номинальный ВВП – только 17,8 трлн. При этом в 2021-2023 гг. номинальный ВВП КНР в долларах почти не изменялся, прекратив рост. Разница между номинальным ВВП и ВВП, который рассчитан по покупательной способности, дает представление о ценовой конкурентоспособности экспорта, но одновременно оказывает сильное влияние на потенциальный масштаб финансового сектора страны. Объемы активов банков и страховщиков США+ЕС нельзя сравнивать с объемами тех же участников рынка в КНР, масштаб их кредитных ресурсов отличается в десятки раз. Несмотря на то, что Народный банк Китая постоянно держит экономику в тонусе на кредитных инъекциях, КНР зависим от иностранных инвестиций, а здесь похвастаться нечем. В 2023 году чистые прямые иностранные инвестиции в КНР упали до тридцатилетнего минимума. Причина – санкции и переориентация hi-tech проектов на рынки Индии, Тайваня, Монголии и т.д. Частично катастрофическое падение прямых инвестиций в КНР – цена за позицию по отношению к войне в Украине. На самом деле КНР для дальнейшего реального развития нужны иностранные инвестиции. Конечно, Россия, Иран, Куба и КНДР такие инвестиции обеспечить не могут, а риски торговой войны между ЕС+США и КНР вообще ставят крест на перспективах роста ПИИ в КНР.

И в заключение часто слышу от коллег и СМИ такой вопрос: Способна ли Украина вести полноценные переговоры с КНР как равноценный партнер? Думаю, Украина способна вести переговоры с КНР на равных при поддержке со стороны США и ЕС, и при консультациях с этими нашими партнерами. Блок военно-политических вопросов, интересующий Украину в отношениях с КНР, может быть решен в полном объеме в пользу Украины при жесткой позиции ЕС и США в торговых переговорах с КНР. Россияне в экономическом аспекте выступают по отношению к КНР больше как нищие, которым больше некуда отправлять свой экспорт в нужных им масштабах. Конечно, есть еще вопросы коммунистической идеологии, есть вопросы партнерства КНР+РФ против НАТО и есть европейская бюрократия, которой трудно сформировать жесткую позицию ЕС в торговых переговорах. Но все эти трудности должны быть преодолены дипломатами. Большинство экономических факторов – на стороне Украины и ее союзников.

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