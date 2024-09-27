Сейчас в Украине около 142 000 квадратных километров потенциально опасных территорий, требующих разминирования. Это на 32 000 квадратных километров меньше, чем в начале 2023 года. Масштабы проблемы остаются значительными, и гуманитарное разминирование сталкивается с многочисленными вызовами, требующими срочных и эффективных решений.

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