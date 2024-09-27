Три основні виклики розмінування України
Тимур Пістрюга
голова правління Асоціації саперів України
Наразі в Україні є близько 142 000 квадратних кілометрів потенційно небезпечних територій, що потребують розмінування. Це на 32 000 квадратних кілометрів менше, ніж на початку 2023 року. Масштаби проблеми залишаються значними, і гуманітарне розмінування стикається з численними викликами, які потребують термінових і ефективних рішень.
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