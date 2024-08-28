Ставить долгосрочные цели, несмотря на неопределенность

В этом вопросе у украинского бизнеса есть определенный конфликт: с одной стороны, потребность в планировании на долгий период очевидна; с другой стороны, война забрала у нас эту возможность. Но даже с вынужденно большим количеством неопределенных составляющих, долгосрочная планировка требуется. Вы должны понимать, куда ведете собственный бизнес, ориентироваться на свою "путеводную звезду" – это позволит качественнее сконцентрироваться на действительно важных решениях, а не отвлекаться на раздражители с разных сторон. Стратегия не может завершаться 31 декабря текущего года. Такой короткий период скорее о планировании операционных задач технического характера.