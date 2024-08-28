Ставити довгострокові цілі, попри невизначеність

У цьому питанні в українського бізнесу є певний конфлікт: з одного боку, потреба у плануванні на довгий період є очевидною; з іншого боку, війна забрала в нас цю можливість. Але навіть із вимушено великою кількістю невизначених складників, довгострокове планування потрібне. Ви маєте розуміти, куди ведете власний бізнес, орієнтуватися на свою "провідну зірку" — це дозволить якісніше сконцентруватися на дійсно важливих рішеннях, а не відволікатися на подразники з різних сторін. Стратегія не може закінчуватися 31 грудня поточного року. Такий короткий період — радше про планування операційних завдань технічного характеру.