Парламент принял в последнем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", спровоцировавший протесты и критику со стороны Запада

На него еще может наложить вето президент страны, но власть легко способна преодолеть его большинством в парламенте.

По закону, неправительственные организации и СМИ, в которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны регистрироваться как "организации, выражающие интересы иностранной силы". Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации как "проводник иностранных интересов" или не даст декларации, грозит штраф в $9,5 тысяч.

Против властей Грузии сейчас большинство общества. К протестам она поддерживала около 25% избирателей, прежде всего бюджетников. У оппозиционной партии Михаила Саакашвили было 10%. Остальные силы имели мелочный рейтинг. 70% были инертны и говорили, что им ничего не нужно и они не хотят участвовать в политике.

После начала протестов ситуация кардинально изменилась – люди массово включились в политику, выступают против власти. Оппозиции следует отформатировать процесс и привлечь к себе хотя бы часть инертных граждан, которые стали резко оппозиционными.

Закон примут, и он скоро вступит в силу, но дело не в нем, а в том, что на кону геополитическая ориентация Грузии, судьба Южного Кавказа и Центральной Азии. В планах Москвы – затянуть нашу страну в "русский мир" и получить выход на Ближний Восток и Средиземное море. Цена за это им безразлична.

Если Москве удастся задуманное, это будет крушение для Грузии, всего Южного Кавказа, и очень неприятно для Центральной Азии. Грузинское общество понимает это. Надеюсь, что тоже понимают на Западе.

Если протесты будут побеждать по украинскому сценарию, то крайне низкая вероятность, что Россия решится на еще одно масштабное вторжение в Грузию. Во-первых, у нас компактная, но достаточно боеспособная армия. Во-вторых, России не хватает ресурсов, чтобы вести еще одну войну. У меня нет сомнений, что грузинская армия и население будут сопротивляться.

Другое дело, что Москва может пойти на военную провокацию. Может быть украинский сценарий 2014 года с беспорядками в местах рядом с российскими базами в аннексированных Абхазии и Южной Осетии. Но не вторжение. Эти варианты сейчас гипотетичны.

На ближайшие месяцы возможен сценарий, что давление Запада будет иметь эффект и власть откатится или изменит так закон, что тот станет вегетарианским. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джейм О'Брайен недавно пообещал, что Америка прекратит финансовую помощь Грузии и введет персональные санкции против власти в Тбилиси из-за принятия этого закона.

Второй вариант – власть пойдет на жесткую конфронтацию. Тогда может быть революционный вариант и смена власти по примеру революции достоинства.

Третий – оппозиция мобилизует население, победит на выборах в октябре, формируя коалиционное правительство. Тогда развилка – либо правящая "Грузинская мечта" теряет власть, либо тотально фальсифицирует выборы и произойдет возвращение ко второму варианту.

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