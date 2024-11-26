Сейчас у нас более 3,5 миллиона обновленных данных и более 3 миллионов сгенерированных электронных военных документов

Резерв+ стал самым популярным местом, куда украинцы обращались с актуализацией информации. Он почти в два раза обогнал ЦНАП и ТЦК вместе взятые.

Мы продолжаем работать над новыми сервисами в Резерв+. Ибо не хотим, чтобы приложение считалось временным инструментом. А стало цифровой альтернативой ТЦК, где люди могут решать большинство своих вопросов. За осенний период мы сделали немало шагов к этому

К примеру, запустили сервис рекрутинга. Прозрачный рекрутинг является одним из приоритетов нашей работы. Человеческим капиталом у крупнейшего работодателя в стране – Сил обороны – нужно управлять профессионально и использовать современные HR-подходы. Поэтому наша задача – дать гражданам удобный инструмент в смартфоне для поиска релевантных вакансий с мобилизацией в бригады. И мы даем его в сотрудничестве с Lobby X, поскольку у них самый большой перечень предложений — примерно 4000.

Потенциальным кандидатам на должности предстоит пройти небольшой тест, указать свои умения и предпочтения. Система поможет подобрать вакансии по принципу "со своими знаниями – на своем месте". Плюс это даст рекрутерам понять, подходит ли им человек. В вакансии можно будет посмотреть информацию о бригаде и достижениях. Ведь важно знать, куда ты идешь служить и с кем.

Также запустили первые онлайн отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и докторантов, людей с инвалидностью. Недавно отсрочки также получили многодетные родители, имеющие от трех несовершеннолетних детей в одном браке.

Все работает очень просто – только нужно подать запрос. Если система найдет необходимые данные в реестрах, отсрочка отобразится в военном документе. Через две недели 150 000 украинцев оформили или возобновили свои отсрочки. И все это без похода в ТЦК и сбора бумажек раз в три месяца.

Самое главное. Онлайн-отсрочки не только экономят время пользователям Резерв+ и работникам ТЦК, потому что это освобождает их от излишней бумажной работы. Это еще значительно снижает коррупционные риски. Потому что автоматизация исключает человека из процесса принятия решения.

Оснований для получения отсрочек много. Перевод каждой из них в онлайн имеет свои технические нюансы и особенности, которые следует учитывать. Мы опираемся на государственные реестры, откуда берём данные для каждого типа отсрочек. Как только у нас будут необходимые возможности — будем добавлять новые. Главное, что этот путь уже необратим. Мы заинтересованы сделать так, чтобы все типы отсрочек были доступны онлайн. Как бы сложна ни была их реализация.

Также в планах повторное обновление данных, направление на ВЛК и постановка на учет без похода в ТЦК.

Я читаю все комментарии, предложения и замечания по нашим продуктам, которые пишут в соцсетях. Честно скажу: хотелось запустить все сразу. Впрочем, трансформация войска с каждым шагом подбрасывает новые препятствия, через которые нужно перелезать.

Но тех изменений, которые мы достигли, достаточно, чтобы говорить, что систему можно переосмыслить, хотя сначала говорили, что это невозможно. Поэтому продолжаем есть слона маленькими кусочками, но с большим аппетитом.

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