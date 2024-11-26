Резерв+ став найпопулярнішим місцем, куди українці зверталися з актуалізацією інформації. Він майже удвічі обігнав ЦНАПи та ТЦК разом узяті.

Ми продовжуємо працювати над новими сервісами у Резерв+. Бо не хочемо, щоб застосунок вважався тимчасовим інструментом. А став цифровою альтернативою ТЦК, де люди можуть вирішувати більшість своїх питань. За осінній період ми зробили чимало кроків до цього.

Наприклад, запустили сервіс рекрутингу. Прозорий рекрутинг є одним із пріоритетів нашої роботи. Людським капіталом у найбільшого роботодавця в країні — Сил оборони — треба управляти професійно і використовувати сучасні HR-підходи. Тому наше завдання — дати громадянам зручний інструмент у смартфоні для пошуку релевантних вакансій із мобілізацією напряму у бригади. І ми даємо його у співпраці із Lobby X, оскільки вони мають найбільший перелік пропозицій — приблизно 4000.

Потенційним кандидатам на посади треба буде пройти невеликий тест, указати свої вміння і вподобання. Система допоможе підібрати вакансії за принципом "зі своїми знаннями — на своєму місці". Плюс це дасть рекрутерам зрозуміти, чи підходить їм людина. У вакансії можна буде передивитися інформацію про бригаду і досягнення. Бо важливо знати, куди ти йдеш служити та з ким.

Також запустили перші онлайн-відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів і докторантів, людей з інвалідністю. Нещодавно відстрочки також отримали багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Усе працює дуже просто — лише треба подати запит. Якщо система знайде необхідні дані у реєстрах — відстрочка відобразиться у військовому документі. За два тижні 150 000 українців оформили чи поновили свої відстрочки. І все це без походу до ТЦК і збору папірців що три місяці.

Найголовніше. Онлайн-відстрочки не тільки заощаджують час користувачам Резерв+ і працівникам ТЦК, бо це звільняє їх від зайвої паперової роботи. Це ще значно зменшує корупційні ризики. Бо автоматизація виключає людину з процесу ухвалення рішення.

Підстав для отримання відстрочок багато. Переведення кожної з них в онлайн має свої технічні нюанси й особливості, які треба враховувати. Ми спираємось на державні реєстри, звідки беремо дані для кожного типу відстрочок. Як тільки матимемо необхідні можливості — додаватимемо нові. Головне, що цей шлях вже незворотний. Ми зацікавлені зробити так, щоб усі типи відстрочок були доступні онлайн. Якою б складною не була їхня реалізація.

Також у планах повторне оновлення даних, направлення на ВЛК і постановка на облік без походу до ТЦК.

Я читаю усі коментарі, пропозиції та зауваження до наших продуктів, які пишуть у соцмережах. Чесно скажу: хотілося запустити усе й одразу. Утім, трансформація війська з кожним кроком підкидає нові перешкоди, через які треба перелазити.

Але тих змін, що ми досягли, достатньо, щоб говорити — систему можливо переосмислити, хоча спочатку казали, що це неможливо. Тому продовжуємо їсти слона маленькими шматочками, але з великим апетитом.

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