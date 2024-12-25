Чтобы спасти Газпром от дефолта, Путин поднимает россиянам цены на газ на 10,3% с лета 2025 года

Мощность нашей ГТС 60 млрд кубов, в 2021 году через нее мы пропустили 42 млрд кубических метров газа. В 2024 году была последняя публичная заявка от "Газпрома" на 42 млн кубических метров в день.

После прекращения транзита остается только один маршрут на юг Европы – Турецкий поток, его мощность составляет 16 млрд кубометров.

Если учесть, что только одна Венгрия хочет потреблять 10 млрд кубов в год, то вполне понятны опасения стран южной Европы относительно прекращения транзита.

Второй вопрос – это стоимость транзита. Стоимость транзита газа, идущего через Турецкий поток, в 1,5-2 раза дороже. Все это объясняет истерики Орбана и Фиццо. Впрочем, чего они ждали от Украины? Продавец (рф) пошел на Украину масштабной войной, бомбит наши города, а оба крупных покупателя в ЕС (Венгрия и Словакия) постоянно тормозят любую помощь для Украины.

К проблеме газового транзита я еще добавил бы нефтепровод "Дружба". Мощность его составляет 17 млн тонн нефти в год, основной бенефициар – венгерская MOL. Если рассмотреть структуру владельцев MOL, то за ней торчат уши семьи Рахимкуловых (бывший представитель Газпрома в Венгрии и сотрудник российских спецслужб). Есть вопросы и к тому, что делает в Венгрии сын главного путинского разведчика (Нарышкина), проживающего в Венгрии с семьей. Поэтому в случае с MOL, да и вообще с Орбаном, я бы советовал рассмотреть их сущность под микроскопом: не они ли "россияне в венгерском пиджаке"? Думаю, что есть.

Ну а что касается Газпрома, то после того как на Московской бирже пошли слухи, что украинского транзита уж точно не будет, то его акции обвалились до минимума за 16 лет, превратившись в мусорные ценные бумаги.

У компании нет шансов выжить: за 9 месяцев 2024 года убыток составил 309 миллиардов рублей, Инвест программа на 2025 год в 1,5 трлн рублей нет источников финансирования. Чтобы спасти "Газпром" от дефолта пути, поднимает россиянам цены на газ на 10,3% с лета 2025 года. Фактически, это санкционный налог для населения России, и скорее всего одним повышением там дело не завершится.

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