Щоб врятувати Газпром від дефолту, Путін підвищує росіянам ціни на газ на 10,3% з літа 2025 року

Потужність нашої ГТС — 60 млрд кубів, у 2021 році через неї ми пропустили 42 млрд кубічних метрів газу. У 2024 році була остання публічна заявка від Газпрому на 42 млн кубічних метрів на день.

Після припинення транзиту залишається лише один маршрут на південь Європи – Турецькій потік: його потужність — 16 млрд кубічних метрів.

Якщо врахувати, що тільки одна Угорщина хоче споживати 10 млрд кубів на рік, то цілком зрозумілим є побоювання країн Південної Європи щодо припинення транзиту.

Друге питання – це вартість транзиту. Вартість транзиту газу, що йде через Турецький потік, в 1,5-2 рази дорожча. Все це пояснює істерики Орбана і Фіцо. Втім, чого вони очікували від України? Продавець (РФ) пішов на Україну масштабною війною, бомбить наші міста, а обидва великі покупці в ЄС (Угорщина і Словаччина) постійно гальмують будь-яку допомогу для України.

До проблеми газового транзиту я б ще додав нафтопровід "Дружба". Його потужність — 17 млн тонн нафти на рік, основний бенефіціар – угорська MOL. Якщо роздивитись структуру власників MOL, то за нею стирчать вуха родини Рахімкулових (колишній представник Газпрому в Угорщині та співробітник російських спецслужб). Є питання і до того, що робить в Угорщині син головного путінського розвідника (Наришкіна), який проживає в Угорщині з родиною. Тому у випадку з MOL, та й взагалі з Орбаном, я б радив роздивитись їх сутність під мікроскопом: чи не є вони "росіянами в угорському піджаку"? Думаю, що є.

Ну а щодо Газпрому, то саме після того, як на Московській біржі пішли чутки, що українського транзиту вже точно не буде, його акції обвалились до мінімуму за 16 років, перетворившись на сміттєві цінні папери.

У компанії немає шансів вижити: за дев'ять місяців 2024 року збиток склав 309 млрд рублів, на інвестпрограму на 2025 рік в 1,5 трлн рублів немає джерел фінансування. Щоб врятувати Газпром від дефолту, Путін підвищує росіянам ціни на газ на 10,3% з літа 2025 року. Фактично це санкційний податок для населення РФ, і, найімовірніше, одним підвищенням там не завершиться.

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