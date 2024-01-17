Когда видите тексты, которые объясняют мир коалициями Добра и Зла, – воспринимайте их критически. К сожалению, мир гораздо сложнее. Или к счастью

Вчера Иран атаковал территорию Пакистана. Атаковал (по собственной позиции) суннитскую группировку "Джейш аль-Адль", которая "защищает интересы суннитов-белуджей против дискриминации со стороны персов-шиитов". Которая до этого взяла на себя ответственность за убийство 11 полицейских в провинции Систан и Белуджистан.

Этот инцидент – прекрасный повод объяснить, почему "черно-белая" картина мира не работает. И почему "офис простой аналитики и скорых выводов" – не работает.

Иран и Пакистан в теории – два важных партнера Китая. Пакистан, как и Китай, – враг Индии. Но Иран и Пакистан – антагонисты, имеющие общие проблемы с сепаратистами.

Китай постоянно подбрасывает Пакистану деньги, чтобы пакистанская армия раздражала Индию и не давала ей сосредоточиться на противостоянии попыткам Китая установить морское доминирование в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. Иран – партнер Китая, потому что КНР достаточно условно придерживается санкций и продолжает покупать иранскую нефть.

В то же время Индия партнерится с Ираном. И против Пакистана. И потому – почему бы и нет? Индия даже планировала построить совместно с ним порты и дорогу в Каспий, чтобы получить маршрут торговли с Россией и Европой. Через Иран. Сейчас, когда конъюнктура изменилась, при поддержке США планируется создание маршрута ОАЭ – Саудовская Аравия – Израиль – Средиземное море.

В то же время Индия, из-за того что Китай и Пакистан давят на ее границы и не дают в нужной степени профинансировать морскую программу, партнерится с Австралией, Японией и США, чтобы обеспечить свои и их интересы в Индийском океане. Где сама Индия контролирует Андаманские острова, блокирующие (при необходимости) выход из Малаккского пролива, через который идет 60% китайской внешней торговли.

Китаю нужен контроль над Индийским океаном не просто, а чтобы и сдерживать Индию, и обеспечивать безопасность для своей торговли и – особенно – для поставок нефти из Западной Азии и Африки. В то же время Китай, критически зависящий от поставок нефти с Ближнего Востока, пытается помирить Иран и Саудовскую Аравию или хотя бы нормализовать их отношения настолько, чтобы поставкам нефти ничто не угрожало.

А США тем временем не сдают до конца свои интересы в Пакистане, который является важным партнером для контроля всего региона. Причем в Пакистане есть сильные сепаратистские и фундаменталистские настроения в отдельных регионах. И некоторые эти движения – трансграничные. К примеру, борьба белуджей за независимость Белуджистана, которая продолжается с разной степенью эскалации почти 80 лет. Белуджистан разделен между Ираном, Пакистаном и Афганистаном. С которого мы и начали. Различные группировки белуджей воюют со всеми правительствами.

А Саудовская Аравия и Иран находятся в состоянии постоянного идеологического, политического, экономического и гибридно – военного противостояния. Шииты – фундаменталисты и сунниты – ваххабиты. Это вам не какая-нибудь поверхностная вражда национальных государств.

Одновременно с этим для Индии и Китая, жестко конкурирующих на многих фронтах, важно сохранение потока ресурсов из России. Так как она диверсифицирует зависимость от Ближнего Востока и Африки. А учитывая уязвимость России сейчас, ресурсы оттуда стоят дешевле.

Но при этом Индия, которая многими рассматривается как новая "фабрика мира" (там и демография намного лучше, чем у Китая, а рабочая сила намного дешевле), должна держать гораздо более корректный нейтралитет в российско-украинской войне, чем Китай. Для сдерживания Китая им критически нужна поддержка великих демократий.

В то же время гиганты Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины и Вьетнам) активно скупают оружие в Индии (в том числе новейшие сверхзвуковые ракеты BrahMos, разрабатываемые Индией совместно с СССР и затем Россией) и у стран Запада. Они рассматривают попытки Китая расширить зону контроля как угрозу себе.

Это я так, весьма поверхностно описал. Цепочкой от Ирана и Пакистана.

Поэтому когда видите тексты, которые очень просто объясняют мир коалициями Добра и Зла, – воспринимайте их критически. К сожалению, мир гораздо сложнее. Или к счастью.

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