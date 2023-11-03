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Удержать Авдеевку – чего никак не могут понять американские журналисты и власти

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Удержать Авдеевку – чего никак не могут понять американские журналисты и власти

народный депутат 7 та 8 созывов, сержант ВСУ
03.11.2023, 16:24

На войне воюют не техника, не дроны и даже не люди

Почему важно удержать Авдеевку?

Мне кажется, что ответ очевиден. Но этот вопрос мне часто задают иностранные журналисты и чиновники, с отсылкой – "а вот наши американские эксперты говорят…".

Дело в том, что на войне воюют не техника, не дроны, и даже не люди. Воюет человеческая энергия! Состоит она из мотивации, миссии, знаний, успехов, братства, патриотизма.

Может быть достаточно оружия и снарядов, есть дроны, арта, но если уставшие, истощенные люди не имеют мотивации – то и подразделение обречено на поражение…

А бывает и обратная ситуация. Помните, как мы в начале войны уступали врагу во всем, но за счет бешеной энергии народа смогли выстоять. В конце концов эта энергия и зажгла весь мир в нашу поддержку.

Когда мы поражаем "Солнцепек", я стараюсь сбросить видео нашего успеха в чаты всех подразделений. Парни радуются. Так же, как радуемся мы, когда узнаем об успехах других.

Так вот, у врага похожая ситуация. Только их энергия построена на страхе и пропаганде.

И любой взятый россиянами населенный пункт – это подпитка врага энергией и дополнительное горючее для пропаганды. Для врага это значит, что тысячи павших в авдеевских краях орков и сотни единиц их уничтоженной техники – все это было не зря: "…мы за ценой не пастаим".

Успехи врагов означают, что энергии в пропагандистских антеннах, чтобы делать усиленный сигнал своему стаду, будет достаточно еще на полгода. А это – мотивация…

Удивительно, что зарубежные специалисты, с их опытом и образованием, этого не понимают. В то время, когда это понимает кто угодно на передовой.

Авдеевку держать очень тяжело. Но ее держат. И для нас это борьба не за гектары и километры развалин. Не политические размены. Для нас очень важно – защитить свое. Чтобы получить энергию от того, что справедливость есть, и подпитать надежду, что правда в конце концов победит.

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война с россиейавдеевка
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