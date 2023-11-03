RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Життя
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втримати Авдіївку – чого усі ніяк не можуть зрозуміти

Этот материал также доступен на русском
Втримати Авдіївку – чого усі ніяк не можуть зрозуміти

народний депутат 7 та 8 скликань, сержант ЗСУ
03.11.2023, 16:24

На війні воюють не техніка, не дрони, і навіть не люди

Чому важливо втримати Авдіївку? 

Мені здається, що відповідь очевидна. Але це питання мені часто ставлять іноземні журналісти та урядовці, з відсиланням – "а от наші американські експерти кажуть…".

Річ у тому, що на війні воюють не техніка, не дрони, і навіть не люди. Воює людська енергія! Складається вона з мотивації, місії, знань, успіхів, братерства, патріотизму.

Може бути достатньо зброї та снарядів, є дрони, арта, але якщо люди втомлені, виснажені, не мають мотивації – то і підрозділ приречений на поразку…

А буває і зворотна ситуація. Пам‘ятаєте, як ми на початку війни поступались ворогу у всьому, але завдяки шаленій енергії народу змогли вистояти. Зрештою, ця енергія і запалила весь світ на нашу підтримку.

Коли ми вражаємо "Солнцепек", я намагаюсь скинути відео нашого успіху у чати усіх підрозділів. Хпопці радіють.  Так само як радіємо ми, коли дізнаємось про успіхи інших.

Так от, у ворога схожа ситуація. Тільки їхня енергія побудована на страху та пропаганді.

І будь-який взятий росіянами населений пункт – це підживлення ворога енергією і додаткове пальне для пропаганди. Для ворога це значить, що тисячі полеглих в авдіївських краях орків, та сотні одиниць їхньої знищеної техніки – все це було не дарма: "…мы за ценой не пастаим".

Ворожі успіхи означають, що енергії в пропагандистських антенах, щоб робити посилений сигнал своєму стаду, буде достатньо ще десь на пів року. А це – мотивація…

Дивно, що закордонні специ, з їхнім досвідом та освітою, цього не розуміють. В той час, коли це розуміє будь-хто на передовій.

Авдіївку тримати дуже важко. Але її тримають. І для нас це боротьба не за гектари та кілометри руїн. Не політичні розміни. Для нас конче важливо – захистити своє. Щоб отримати енергію від того, що справедливість є, і підживити надію, що правда зрештою переможе.

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росієюавдіївка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 