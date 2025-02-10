Мюнхенская конференция безопасности – это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку наших красных линий

Итак, когда мы говорим о гарантиях безопасности не вообще, а с точки зрения реальных возможностей, мы должны исходить именно из того, что мы будем бедной и во многом зависимой от партнеров страной. По-моему, есть всего три варианта обеспечения безопасности:

1. Стать "хвостом" великого государства.

2. Попытаться создать региональный союз безопасности и найти там свое весомое место.

3. Получить крепкий нейтралитет.

Первый вариант сейчас выглядит мифически, учитывая, что нам прямым текстом говорит Трамп о НАТО. Третий вариант – это ловушка, в которую Россия хочет нас затолкнуть. По-моему, второй вариант пока самый реалистичный.

Но реализация этого регионального союза (давайте вспомним идею Британии о союзе в треугольнике Британия, Польша, Украина) невозможна без серьезной кооперации с НАТО и странами НАТО в вопросах построения нашего ВПК, обеспечения разведданными, технологиями, обменом информации и т.д.

Поэтому когда мы говорим о мирных переговорах, нам, наверное, следует исходить из этих реалий и выставлять именно эти красные линии, которые более важны, чем просто упираться в НАТО как единственный инструмент.

Подводя итог, нам очень важно не допустить несколько вещей:

- нейтральный статус;

- резкое сокращение максимальной численности ВСУ;

- запрет целых сегментов нашего ВПК (прежде всего ракетных программ);

- ограничение в передаче нам технологий и оружия;

Все остальное, преимущественно вторичное. А Мюнхенская конференция безопасности – это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку этих красных линий.

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