Україні можуть запропонувати три варіанти гарантій безпеки. З них лише один безпечний
Отже, коли ми говоримо про гарантії безпеки не взагалі, а з позиції реальних можливостей, ми маємо виходити саме з того, що будемо бідною і багато в чому залежною від партнерів країною. Як на мене, є лише три варіанти гарантування безпеки:
1. Стати "хвостом" великої держави.
2. Спробувати створити регіональний безпековий союз і знайти там своє вагоме місце.
3. Отримати міцний нейтралітет.
Перший варіант зараз доволі міфічний, з огляду на те, що нам прямим текстом говорить Трамп про НАТО. Третій варіант – це пастка, в яку Росія хоче нас заштовхнути. Як на мене, другий варіант поки є найреалістичнішим.
Але реалізація цього регіонального союзу (згадаймо ідею Британії про союз у трикутнику Британія, Польща, Україна) неможлива без серйозної кооперації з НАТО і країнами НАТО в питаннях побудови нашого ВПК, забезпечення нас розвідданими, технологіями, обміном інформації тощо.
Тому коли ми говоримо про мирні переговори, нам, напевне, треба виходити з цих реалій і виставляти саме ці червоні лінії, які більш важливі, ніж просто впиратися в НАТО як єдиний інструмент.
Підсумовуючи, нам дуже важливо не допустити кілька речей:
- Нейтральний статус;
- Різке скорочення максимальної чисельності ЗСУ;
- Заборона цілих сегментів нашого ВПК (перш за все ракетних програм);
- Обмеження в переданні нам технологій і зброї;
Все інше, переважно вторинне. А Мюнхенська безпекова конференція – це той майданчик, де можна спробувати створити коаліцію на підтримку цих червоних ліній.
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