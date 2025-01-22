Украине нужно срочно менять подход к производству оружия. Вот как
Ярослав Филимонов
СЕО KVERTUS
24 декабря Кабинет министров утвердил постановление, упрощающее закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства, выводя их на постоянную основу. Это решение обеспечивает "стабильность, системность и предсказуемость для всех участников процесса".
Это верное направление, но этого недостаточно. Для реального преимущества нужны не разрозненные объекты, а экосистемы, интегрирующие все элементы в единый механизм и изменяющие правила игры.
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