24 декабря Кабинет министров утвердил постановление, упрощающее закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства, выводя их на постоянную основу. Это решение обеспечивает "стабильность, системность и предсказуемость для всех участников процесса".

Это верное направление, но этого недостаточно. Для реального преимущества нужны не разрозненные объекты, а экосистемы, интегрирующие все элементы в единый механизм и изменяющие правила игры.