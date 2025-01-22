24 грудня Кабінет міністрів затвердив постанову, яка спрощує закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) українського виробництва, виводячи їх на постійну основу. Це рішення забезпечує "стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу".

Це правильний напрямок, але цього недостатньо. Для реальної переваги потрібні не розрізнені об’єкти, а екосистеми, що інтегрують всі елементи в єдиний механізм і змінюють правила гри.