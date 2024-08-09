БЭБ задержал бухгалтерку компании "Мит Пром" с 4,7 миллионами евро в багажнике. Компания является поставщиком продуктов питания для ВСУ

Поставщиков пищи для армии выбирает Государственный Оператор Тыла, имеющий статус государственного агентства. Для того чтобы делать закупки и поставки бизнес должен выполнить квалификационные требования от государства и выиграть тендер на платформе Прозорро.

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