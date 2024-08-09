В чем главная проблема поставщиков продуктов для ВСУ
Владимир Фомичев
корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
Поставщиков пищи для армии выбирает Государственный Оператор Тыла, имеющий статус государственного агентства. Для того чтобы делать закупки и поставки бизнес должен выполнить квалификационные требования от государства и выиграть тендер на платформе Прозорро.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net