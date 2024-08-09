В чому головна проблема постачальників продуктів для ЗСУ
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
Постачальників їжі для армії обирає Державний Оператор Тилу, який має статус державної агенції. Для того, щоб робити закупки та поставки бізнес повинен виконати кваліфікаційні вимоги від держави та виграти тендер на платформі Прозорро.
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