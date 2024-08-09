БЕБ затримав бухгалтерку компанії "Міт Пром" з 4,7 мільйонами євро у багажнику. Компанія є постачальником продуктів харчування для ЗСУ

Постачальників їжі для армії обирає Державний Оператор Тилу, який має статус державної агенції. Для того, щоб робити закупки та поставки бізнес повинен виконати кваліфікаційні вимоги від держави та виграти тендер на платформі Прозорро.

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