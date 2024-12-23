В чем сейчас величайшее лицемерие европейских партнеров? Ответ ищите в Берлине
Светлана Романко
основатель и директор ОО “Razom We Stand”
Мировые энергетические компании собрались в Берлине на Всемирном саммите индустрии сжиженного природного газа, где награждают и отмечают игроков, получающих от этого прибыль. Среди присутствовавших были российский газовый гигант Новатэк, его французский партнер TotalEnergies и бельгийская компания Fluxys, играющая важную роль в транспортировке российского СПГ на европейские рынки, в том числе в Германию. Их присутствие на этом саммите было не только возмутительным, но и глубоко тревожным.
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