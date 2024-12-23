Мировые энергетические компании собрались в Берлине на Всемирном саммите индустрии сжиженного природного газа, где награждают и отмечают игроков, получающих от этого прибыль. Среди присутствовавших были российский газовый гигант Новатэк, его французский партнер TotalEnergies и бельгийская компания Fluxys, играющая важную роль в транспортировке российского СПГ на европейские рынки, в том числе в Германию. Их присутствие на этом саммите было не только возмутительным, но и глубоко тревожным.