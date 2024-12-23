Світові енергетичні компанії зібралися в Берліні на Всесвітньому саміті індустрії скрапленого природного газу, де нагороджують та відзначають гравців галузі, які отримують від цього прибуток. Серед присутніх були російський газовий гігант Новатек, його французський партнер TotalEnergies та бельгійська компанія Fluxys, яка відіграє важливу роль у транспортуванні російського СПГ на європейські ринки, зокрема до Німеччини. Їхня присутність на цьому саміті була не лише обурливою, але й глибоко тривожною.