Последний год стал очередным вызовом всему мировому сообществу: глобальная экономика прошла проверку на устойчивость, заново перестроились цепочки поставки и произошла смена бизнес-ориентиров. Возникали сомнения в актуальности устойчивого развития для украинских компаний, банков, потребителей и государства. Однако основные задачи в этом направлении по-прежнему реализуются. Сместился разве что фокус – в сторону еще более эффективного управления рисками. Пригодиться здесь может ESG-подход к устойчивому развитию. В Украине тренд на ESG как органическое продолжение CSR только начинает приобретать популярность.

Чрезвычайно модная еще 10 лет назад Corporate Social Responsibility, или корпоративная социальная ответственность – бизнес-стратегия, которая имеет целью построение репутации бренда через работу с социальными и экологическими проблемами и содействие положительным изменениям в этих сферах. При всех очевидных плюсах концепция CSR довольно размыта и оставляет значительное пространство для спекуляций.

Поэтому сегодня на смену аббревиатуре CSR приходит ESG – Environmental (экология), Social (социальное развитие) и Governance (корпоративное управление). Это подход, фокусирующийся на прозрачности и четкости критериев, по которым можно измерить, насколько та или иная компания отвечает факторам устойчивого развития. В свою очередь, главным критерием выступает работа с рисками, а именно их идентификация, оценка, управление ими и отчетность о них.

В чем сила ESG

Согласно исследованию, размещенному в бизнес-издании McKinsey Quarterly, компании, применяющие ESG-подход, создают для своей продукции добавленную стоимость по пяти направлениям. Во-первых, это рост продаж благодаря привлечению B2B и B2C клиентов и доступу к ресурсам через прочные связи с местными сообществами и администрациями; во-вторых, это снижение издержек вследствие рационального использования этих ресурсов; в-третьих, это стратегическая свобода благодаря дерегуляции бизнеса и государственным субсидиям; в-четвертых, это рост производительности работников и привлечение новых талантов благодаря высокому уровню социального доверия; в-пятых, это увеличение инвестиционной рентабельности в результате долгосрочного планирования распределения капитала. Таким образом, грамотное оперирование ESG-подходом не только приносит пользу самой компании, но и вносит весомый вклад в улучшение экономического и социального климата внутри страны.

Какой бы привлекательной ни была теория, главное в ней – практическое применение. И именно этим опытом может похвастаться ETG.UA, ведь мы уже несколько лет усердно работаем с каждой составляющей концепции ESG. Рассмотрим все по порядку.

Environmental – забота об окружающей среде

Мы понимаем, что долгосрочная эффективность энергетического бизнеса особенно зависит от устойчивой окружающей среды. Поэтому прежде всего направляем свои усилия на уменьшение влияния на природу и борьбу с изменением климата. Стратегически верно поддерживать восстановление Украины на основе устойчивости и энергетической безопасности, а также в соответствии со стратегией Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов, изложенной в Парижском климатическом соглашении и Европейском зеленом соглашении. Удобство от экологически ответственного ведения бизнеса заключается в оптимизации производственных процессов, ведь рациональное использование ресурсов стимулирует постоянное развитие новых технологий.

Только за счет технологий удается запускать инновационные проекты там, где это казалось если не невозможным, то очень сложным. К примеру, один из наших проектов – "Солнечный Город" в Желтых Водах в Днепропетровской области – это солнечные электростанции на землях отработанного уранового карьера. Эти территории непригодны для сельского хозяйства и строительства жилья, однако нам удалось построить современные станции площадью 100 гектаров и мощностью 55 МВт. С начала запуска проекта в 2019 году удалось сократить 21 000 тонн выбросов CO2.

Таким образом, складывается win-win ситуация: мы способствуем децентрализации и укреплению распределительной генерации в энергетической системе Украины и бесперебойному снабжению электроэнергией, что критически важно в условиях полномасштабного вторжения, государство поддерживает нас специальными кредитами для развития компании.

Social – поддержка общества

Залог устойчивого развития бизнеса – существенный вклад в жизнь общин. В условиях полномасштабной войны в помощи обществу очень пригодятся навыки кризисного менеджмента – как минимум на уровне быстрого реагирования. Мы, например, определили для себя, что 65% средств, которые инвестируем в развитие общества, направляем на поддержку переселенцев и армии, 20% – на спорт, 10% – на инфраструктуру и 5% – на поддержку персонала. И перечисляем денежные средства на определенные проекты только в рамках этого процентного распределения. Это очень помогает в ситуациях, когда кажется, что помочь нужна везде.

В условиях полномасштабной войны – помощь армии прежде всего. Нет будущего в Украине у бизнесов, которые сейчас не поддерживают ВСУ. Это неписаная аксиома военного времени. Не стоит вопрос, помогать или нет, стоит вопрос – как это делать. Мы для себя выбрали принцип "превосходство качества над количеством", то есть передаем средства преимущественно на оборудование, технику, а также инвестируем в обучение тех или иных подразделений ВСУ.

Создание рабочих мест там, это работает бизнес, – очень важный фактор для развития общин того или иного региона. В качестве примера приведу кейс Желтых Вод: уже более шести лет наша компания развивает партнерские отношения с обществом города, создает высококвалифицированные рабочие места, развивает социальную инфраструктуру и комфортную городскую среду.

Поддержка своей команды – это основа основ каждого бизнеса. Речь идет не только о финансовых стимулах, дополнительных отпусках и помощи в кризисных условиях. Важно даже в самых сложных ситуациях помнить о гендерном равенстве, безопасности и здоровье. С начала полномасштабного вторжения мы регулярно организовываем корпоративные тренинги по тактической медицине, стрессоустойчивости и психологической грамотности.

Governance – управляем с умом

Бизнес, действующий на основе ESG, стремится к постоянному развитию внутри и направлен на плодотворное сотрудничество – с другими бизнесами и государством. Это также о прозрачности в построении отношений со всеми ключевыми стейкхолдерами: государством, партнерами, клиентами, командой.

К примеру, для нас важно менять рынок к лучшему, и мы понимаем, что это невозможно без эффективного взаимодействия с государством. Поэтому наши специалисты системно консультируют общины и компании бюджетных сфер.

В построении отношений с клиентами мы придерживаемся политики прозрачности, поэтому не только интегрировали наши услуги в государственный портал Дия, но и создали собственную электронную торговую площадку на сайте SmartTender.biz, где зарегистрированные пользователи могут бесплатно подавать предложения на закупку природного газа.

Очень важно интегрировать подход ESG на уровне управления командой. К примеру, в 2023 году мы начали разрабатывать концепцию корпоративной информационной платформы для интеграции ESG-данных компании в единый цифровой контур. Это обеспечит надлежащий сбор и защиту информации по всем аспектам ESG, обоснованное принятие решений и максимально эффективное использование собственных возможностей и ресурсов для моделирования различных сценариев ESG-трансформации компании. Проект предусматривает внедрение цифровой формы ввода информации и отчета, формирование реестра данных и настройку автоматической загрузки данных и показателей для расчета углеродного следа.

ESG-подход позволяет компаниям смотреть в будущее с большей уверенностью, ведь от устойчивости на глобальном уровне ключевых элементов – Environmental (экология), Social (социальное развитие) и Governance (корпоративное управление) – без преувеличений зависит устойчивость конкретного бизнеса.

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