В ЕС на самом деле не верят в нападение России. Что об этом свидетельствует
Елена Трегуб
исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), член Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины
Варшавский Форум ежегодно посещают 1500 делегатов из 70 стран, его уже в третий раз посвятили безопасности и войне в Украине.
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