У ЄС насправді не вірять у напад Росії. Що про це свідчить
Олена Трегуб
виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України
Варшавський Форум щорічно відвідують 1500 делегатів із 70 країн, його вже втретє присвятили безпеці та війні в Україні.
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