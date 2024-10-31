В ЕС заработали правила использования ИИ-бизнеса – как это отразится на нас?
Иван Захарко
менеджер юридической практики EY в Украине
Основная цель закона – обеспечить безопасность, прозрачность и ответственность в разработке и применении AI-технологий.
AI Act распределяет AI-системы на четыре уровня риска:
неприемлемый (манипулятивные системы, системы социальных баллов и т.п.);
высокий (в том числе системы, которые используются в деятельности государства, медицине, образовании и т.п. и имеют доступ к персональным, конфиденциальным данным отдельных лиц, государственной тайны и т.п.);
ограниченный (чата, дипфейк-технологии и т.п.);
минимальный (видеоигры, спам-фильтры и т.п.).
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