Вступил в силу AI Act, первый закон ЕС, регулирующий использование искусственного интеллекта. AI Act влияет на все компании, ведущие деятельность в ЕС

Основная цель закона – обеспечить безопасность, прозрачность и ответственность в разработке и применении AI-технологий. AI Act распределяет AI-системы на четыре уровня риска: неприемлемый (манипулятивные системы, системы социальных баллов и т.п.); высокий (в том числе системы, которые используются в деятельности государства, медицине, образовании и т.п. и имеют доступ к персональным, конфиденциальным данным отдельных лиц, государственной тайны и т.п.); ограниченный (чата, дипфейк-технологии и т.п.); минимальный (видеоигры, спам-фильтры и т.п.).

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