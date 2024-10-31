Набрав чинності AI Act, перший закон ЄС, який регулює використання штучного інтелекту. AI Act впливає на всі компанії, що ведуть діяльність на європейському ринку

Основна мета закону — забезпечити безпеку, прозорість і відповідальність у розробці та застосуванні AI-технологій. AI Act розподіляє AI-системи на чотири рівні ризику: неприйнятний (маніпулятивні системи, системи соціальних балів тощо); високий (зокрема системи, що використовуються в діяльності держави, медицині, освіті тощо та мають доступ до персональних, конфіденційних даних окремих осіб, державної таємниці тощо); обмежений (чат-боти, дипфейк-технології тощо); мінімальний (відеоігри, спам-фільтри тощо).

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