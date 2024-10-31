У ЄС запрацювали правила використання ШІ бізнесом – як це вплине на українських підприємців?
Іван Захарко
менеджер юридичної практики EY в Україні
Основна мета закону — забезпечити безпеку, прозорість і відповідальність у розробці та застосуванні AI-технологій.
AI Act розподіляє AI-системи на чотири рівні ризику:
неприйнятний (маніпулятивні системи, системи соціальних балів тощо);
високий (зокрема системи, що використовуються в діяльності держави, медицині, освіті тощо та мають доступ до персональних, конфіденційних даних окремих осіб, державної таємниці тощо);
обмежений (чат-боти, дипфейк-технології тощо);
мінімальний (відеоігри, спам-фільтри тощо).
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net