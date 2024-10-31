Основна мета закону — забезпечити безпеку, прозорість і відповідальність у розробці та застосуванні AI-технологій.

AI Act розподіляє AI-системи на чотири рівні ризику:

  • неприйнятний (маніпулятивні системи, системи соціальних балів тощо);

  • високий (зокрема системи, що використовуються в діяльності держави, медицині, освіті тощо та мають доступ до персональних, конфіденційних даних окремих осіб, державної таємниці тощо);

  • обмежений (чат-боти, дипфейк-технології тощо);

  • мінімальний (відеоігри, спам-фільтри тощо).

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