В Грузии завтра пройдут не просто парламентские выборы. Что решится в стране
Тенгиз Аблотия
Публицист (Грузия), аналитик Georgia's Reforms Associates
День, когда не просто будет избран очередной состав парламента – 26 октября решится вопрос – победит ли в стране местная разновидность путинизма и Грузия в конце концов, рано или поздно превратится в задний двор России, или какая-нибудь, хромая, горбатая, гибридная, но все же демократия сохранится.
Пристрастия подогревает то обстоятельство, что вопросов в связи с выборами накопилось много, а ответа на них почти нет.
Непонятные начинаются с самого простого – сколько голосов может собрать власть? Грубо говоря, мы знаем, кто голосует за власть, мы не знаем, сколько их.
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