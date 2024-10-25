День, когда не просто будет избран очередной состав парламента – 26 октября решится вопрос – победит ли в стране местная разновидность путинизма и Грузия в конце концов, рано или поздно превратится в задний двор России, или какая-нибудь, хромая, горбатая, гибридная, но все же демократия сохранится.

Пристрастия подогревает то обстоятельство, что вопросов в связи с выборами накопилось много, а ответа на них почти нет.

Непонятные начинаются с самого простого – сколько голосов может собрать власть? Грубо говоря, мы знаем, кто голосует за власть, мы не знаем, сколько их.