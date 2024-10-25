День, коли не просто буде обрано черговий склад парламенту – 26 жовтня вирішиться питання, чи переможе в країні місцевий різновид путінізму і Грузія зрештою, рано чи пізно перетвориться на заднє подвір'я Росії, або яка-небудь, кульгава, горбата, гібридна, але все ж таки демократія збережеться.

Пристрасті підігріває та обставина, що питань у зв'язку з виборами накопичилося багато, а відповідей на них майже немає.

Незрозумілі починаються з найпростішого – скільки голосів може зібрати влада? Грубо кажучи, ми знаємо, хто голосує за владу, ми не знаємо скільки їх.