В Грузії завтра відбудуться не просто парламентські вибори. Що важливого вирішиться для України
Тенгіз Аблотія
Публіцист (Грузія), аналітик Georgia's Reforms Associates
День, коли не просто буде обрано черговий склад парламенту – 26 жовтня вирішиться питання, чи переможе в країні місцевий різновид путінізму і Грузія зрештою, рано чи пізно перетвориться на заднє подвір'я Росії, або яка-небудь, кульгава, горбата, гібридна, але все ж таки демократія збережеться.
Пристрасті підігріває та обставина, що питань у зв'язку з виборами накопичилося багато, а відповідей на них майже немає.
Незрозумілі починаються з найпростішого – скільки голосів може зібрати влада? Грубо кажучи, ми знаємо, хто голосує за владу, ми не знаємо скільки їх.
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