Отправной точкой этого стала ограниченная добыча нефтепродуктов (в том числе картелями типа ОПЕК). По нашему мнению, и в долгосрочной перспективе инвестирование в добычу и производство энергии останутся на недостаточном уровне. И это один из фактов, указывающий на перспективность инвестирования в сырьевые товары (комодитиз) в первом полугодии 2024 года.

Что следует принимать во внимание инвестору, вкладывающему в комодитиз? Рассмотрим более подробно ситуацию в основных категориях сырьевых товаров.

Нефть и нефтепродукты

Нефть в ближайшие месяцы будет инвестиционно привлекательным активом, учитывая следующие тенденции. Еще во второй половине 2023 года цены на сырую нефть достигли локального минимума (около $63 за баррель). По нашим прогнозам, на этом рынке продолжится дисбаланс спроса и предложения. Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом около 600 000 баррелей в день. Вместе с тем, существует высокая вероятность, что в 2024 году запасы сырой нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OEC D) и далее останутся низкими.

Что касается цены на нефть марки Brent, то мы ожидаем, что в этом году она будет составлять в среднем $90 за баррель. Впрочем, если экспорт иранской нефти упадет примерно на 500 тыс. баррелей в день, цена может вырасти до $100-110 за баррель. В этом контексте не стоит забывать и о факторе вооруженного конфликта в Красном море, из-за которого суда вынуждены изменять маршрут доставки на более продолжительный. Не исключено, что расширение конфликта на весь регион с участием других производителей нефти может привести к тому, что цены увеличатся еще больше и, вероятно, превысят $120 за баррель.

Поэтому, учитывая тренды, инвестиционно привлекательными в ближайшие месяцы остаются как нефть (американская и европейская), так и крупные энергетические холдинги BP, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, которые нарастили денежные потоки и могут обеспечить инвесторам высокую дивидендную доходность – более 4%.

Золото

Золото показало положительные результаты в 2023 году: прирост на уровне 14% является значительным опережением, учитывая, что средний товарный рынок упал на 7%. Показатели золота были особенно впечатляющими, учитывая рост реальных процентных ставок и сильный доллар США. Исторически эти два макроэкономических фактора оказывали давление на цену золота.

Впрочем, на этот раз золото дорожало из-за глобального институционального спроса и спроса со стороны глобальных центробанков. Последние увеличили закупку драгоценных металлов, в том числе, из-за беспокойства относительно темпов роста мирового долга и последствий синхронного роста процентных ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций возросла с 3.9% до 4.5%, при понижении инфляции с 6.5% до 3.7%, что практически означает рост настоящих процентных ставок с -2.6% до +0.8%. К примеру, центробанк Китая активно скупает физическое золото, что накрутило местные цены относительно глобального рынка. Это в какой-то степени перекликается с динамикой спроса на золото со стороны центробанков Южно-Азиатского региона.

Поскольку политика центробанков по сокращению процентных ставок, как правило, благоприятна для золота, стратегически мы видим потенциал ценового роста как физического металла, так и отдельных добывающих компаний типа Newmont, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines и др.

Медь и индустриальные металлы

Из-за более медленных темпов роста мировой экономики в прошлом году медь и индустриальные металлы демонстрировали спад. Поддержать эти активы помогли увеличенные инвестиции Китая в энергосистему и производство автомобилей (в т.ч. электромобилей). Однако расходы на экологические проекты Поднебесная может сократить. Вместе с тем будет постепенно уменьшаться количество рудников. В результате предложение меди на рынке будет сокращаться и, вероятно, к 2025 году медь продемонстрирует первый годовой дефицит.

Показателен и тот факт, что в прошлом году лишь один из десяти крупнейших производителей меди повысил прогноз производства. Такой спад вызван проблематикой операционных процессов горнодобывающих предприятий, ростом производственных затрат и ухудшением качества руды. По сути, более низкое содержание меди в руде означает, что для производства одной тонны меди необходимо перерабатывать больше материала, а это дополнительные затраты.

Впрочем, здесь есть и положительный момент: более высокие затраты означают, что нижний предел цен на медь сместился вверх. Если взять за основу топовый уровень производственных затрат, то сейчас ценам на медь будет тяжело упасть ниже $5,500 за тонну. Для сравнения: самая низкая цена во время пандемии COVID-19 составила $4,371 за тонну. С проектной точки зрения важно и другое: по опросам горнодобывающего бизнеса, примерно 20% всех глобальных проектов (копей), которые сейчас разрабатывают, не окупятся. Таким образом, мы оцениваем перспективы индустриальных металлов и меди в частности, как положительные на большую часть 2024 года.

И в заключение: какую долю в своем инвестиционном портфеле следует отвести под группу товарных рынков? В первом и втором квартале 2024 года мы рекомендуем от 10% до 20% с перспективой роста, особенно в случае коррекции фондовых индексов.

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