Главная геополитическая битва современного мира – это не наша война. Это война за то, на чьей стороне будет ЕС – Китая или США

Цель Трампа проста – перевернуть отрицательное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на понижение пошлин. Более того, имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая и это одна из важнейших целей Трампа. Как пряник он будет держать в руках НАТО и защиту Европы от России. При этом он не будет играть с Еврокомиссией. Он играет напрямую с правительствами. И он будет делать ставку на правые партии, отнимая их у россиян. Помимо всего прочего это может усилить тренд на национализм в Европе.

Теперь о России. Россия – непонятное, отсталое образование, угрожающее интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США – Японии и Южной Корее. Есть еще один немаловажный аспект: украинский кейс станет прецедентом для Тайваня. И в своих стратегиях США будут выходить также и с этого момента.

Но глобально, логика Трампа такова: Россию нужно оторвать от Китая. Если Путин не захочет отрываться, нужно менять Путина. Судя по всему, сейчас вопросы нашей войны отложены и Путину будут показывать, как его будут душить в объятиях, если он не согласится на понятные для Трампа условия. Для Трампа в этом аспекте важно решение трех моментов: излом сделки ОПЕК+ и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия-КНДР; ослабление отношений Россия-Китай.

Трамп как минимум трижды в жизни падал и поднимался. Он всегда играет крупно и не боится играть на грани фола. Почему-то мне кажется, что после покушения он еще и убедился в своей богоизбранности. Поэтому он играет не просто крупно, а поставил на все. И это главная надежда противников Трампа (как в Штатах, так и во всем мире). Но те процессы, которые он запустил и запустит невозможно будет остановить в мгновение ока. Поэтому даже при определенных неудачах те треки, которые уже намечены, меняться не будут.

Отдельно хочу обратить внимание: некоторые наши идиоты уже пишут, что это конец глобализации. Это не просто глупость – это непонимание процессов. Трамп меняет правила глобализации, а не отменяет ее. А это разные вещи.

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