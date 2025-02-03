Головна геополітична битва сучасного світу – це не наша війна. Це війна за те, на чийому боці буде ЄС. На боці Китаю чи США. Своїми санкціями Трамп просто прискорює час

Ціль Трампа проста – перевернути негативне торгове сальдо і змусити європейців будувати заводи в США в обмін на пониження мита. Щобільше, маючи негативне сальдо з Китаєм, не виключено, що саме європейці будуть змушені вводити мита проти Китаю, і це одна з важливих цілей Трампа. Як пряник – він буде тримати в руках НАТО та захист Європи від Росії. Водночас він не гратиме з Єврокомісією. Він грає напряму з урядами. І він буде робити ставку на праві партії, відбираючи їх у росіян. Крім всього іншого, це може посилити тренд на націоналізм в Європі.

Тепер щодо Росії. Росія – незрозуміле, відстале утворення, яке загрожує інтересам США в двох аспектах: підсилює ресурсами Китай і частково контролює КНДР. А Північна Корея, своєю чергою, загрожує стабільності базових сателітів США – Японії та Південній Кореї. Є ще один важливий аспект: український кейс стане прецедентом для Тайваню. І в своїх стратегіях США виходитимуть також і з цього моменту.

Але глобально логіка Трампа така: Росію треба відірвати від Китаю. Якщо Путін не захоче відриватися, треба міняти Путіна. Судячи з усього, зараз питання нашої війни відкладено і Путіну будуть показувати, як його душитимуть в обіймах, якщо він не погодиться на зрозумілі для Трампа умови. Для Трампа в цьому аспекті важливо вирішення трьох моментів: злам угоди ОПЕК+ і контрольоване падіння цін на енергоресурси з паралельним заміщенням російської нафти на інших виробників; розрив стосунків Росія-КНДР; ослаблення стосунків Росія-Китай.

Трамп, як мінімум тричі в житті падав і підіймався. Він завжди грає по-крупному і не боїться грати на межі фолу. Чомусь мені здається, що після замаху, він ще й впевнився у своїй богообраності. Тому він грає не просто по-крупному, а поставив на все. І це головна надія противників Трампа (як в Штатах, так і в усьому світі). Але ті процеси, які він запустив і запустить, неможливо буде зупинити в одну мить. Тому навіть за певних невдач ті треки, які вже намічені, не змінюватимуться.

Окремо хочу звернути увагу: деякі наші ідіоти вже пишуть, що це кінець глобалізації. Це не просто дурість – це нерозуміння процесів. Трамп змінює правила глобалізації, а не скасовує її. А це різні речі.

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