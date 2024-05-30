Условия военного положения в Украине и необходимость тыловой поддержки Сил обороны требуют от бизнеса принимать меры для сохранения своего человеческого капитала. Едва ли не единственная легальная возможность это сделать – бронировать критически важных работников.

В то же время в стране сложилась такая ситуация, когда бронирование военнообязанных предусмотрено для ряда критически важных секторов экономики, но не является возможным для всех, кто в этом действительно нуждается. Кроме того, процедура бронирования оказалась крайне обременительной и забюрократизированной, содержит многочисленные неувязки и неопределенные сроки выполнения.

Специалисты аналитических центров Экономической экспертной платформы в сотрудничестве с Help – Hilfe zur Selbsthilfe провели исследование наибольших проблем в сфере бронирования военнообязанных и предоставили рекомендации по критическим изменениям в законодательстве и подзаконных актах.

Обременительные процедуры бронирования и непредсказуемые сроки

Часть компаний, которые инициировали процедуру бронирования работников и подали все необходимые документы, ожидают ответа от центральных органов исполнительной власти 3-5 месяцев. В среднем процедура бронирования занимает полтора месяца, что является проблемой для бизнеса и экономики в целом.

Именно поэтому следует существенно ускорить и дебюрократизировать процесс бронирования, обеспечить бронирование через портал "Дия" за сутки, отказаться от бумажного формата бронирования в пользу электронного. В новой модели электронного бронирования предусмотрено, что с момента получения Выписки (сертификата) через портал "Дия" осуществляется постановка военнообязанного на специальный воинский учет соответствующим ТЦК и СП. Срок временного бронирования для уточнения данных на один месяц необходимо увеличить до трех месяцев.

Полугодовой срок бронирования

Для многих компаний значительной является угроза того, что срок бронирования длится всего полгода. Это дополнительные лишние бюрократические процедуры и контрпроизводительные затраты времени предпринимателями, которые и так находятся в сложном положении.

Представляется целесообразным разработать и предусмотреть в Порядке бронирования военнообязанных, утвержденного постановлением Кабинета министров №76 (далее – Порядок бронирования), механизм автоматического продления отсрочки от мобилизации для ранее забронированных лиц в случае подачи предприятием соответствующей заявки. Следует также предоставить возможность компаниям бронировать работников сроком на один год.

Невозможность бронирования ФЛП и гиг-специалистов

Проблема бронирования ФЛП и гиг-специалистов крайне актуальна. Закон о мобилизации не позволяет бронировать частных предпринимателей. Впрочем, в Украине сейчас действует большое количество волонтеров, которые участвуют и сами инициируют гуманитарные проекты, помогая таким образом Вооруженным Силам Украины как финансово, так и закупкой и доставкой на фронт дронов, аптечек, бытовых вещей и т.д. Однако такие лица в подавляющем большинстве не являются работниками соответствующих украинских или международных организаций, действующих на средства иностранных доноров.

Так же в Законе о мобилизации не предусмотрена возможность бронирования гиг-специалистов, сотрудничающих с компаниями – резидентами Дия.City. Речь идет об IТ-специалистах, не имеющих статуса работников.

Отказы о бронировании работников по всему списку

Предприниматели, которые предоставляют список работников, чтобы их забронировать, часто сталкиваются с проблемой, когда Генеральный штаб ВСУ отказывает в бронировании всех военнообязанных по представленному списку, если обнаруживает малейшую ошибку в заявке на бронирование или сопроводительные документы, даже если она касается только одного работника. Это контрпродуктивная практика, которую необходимо как можно быстрее изменить.

В Порядке бронирования следует предусмотреть, что при обнаружении ошибки в заявке предприятия на бронирование или сопроводительных документах по одному работнику должен быть мотивирован отказ именно в отношении этого работника и согласование всех других, относительно которых нет ошибок в поданных документах.

Квота на бронирование военнообязанных

Существующая квота в 50% сдерживает работодателей бронировать работников из-за опасений потери другой половины работающих военнообязанных. Поэтому крайне важно увеличение квоты по количеству военнообязанных, которые могут быть забронированы. Бронирование только 50% персонала не решает проблему обеспечения бесперебойной работы критически важных компаний.

В настоящее время почти невозможно увеличение количества забронированных работников. Хотя Порядок бронирования предусматривает соответствующую возможность: "В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату предоставления списка". Существующий порядок согласования увеличения такой квоты только за подписью главнокомандующего ВСУ является сложным, длительным и непрозрачным. Поэтому процедуру увеличения квоты необходимо либо упростить, либо передать полномочия профильному министерству или Министерству экономики, которое принимает окончательное решение о бронировании.

Так же и по квоте в 50% – именно Министерство экономики должно решать этот вопрос, а не Минобороны, как это сегодня предусмотрено Порядком бронирования. Ведь именно Минэкономики определяет критичность экономики страны того или иного предприятия.

Проблемы с внедрением механизма электронного бронирования

Уже более двух лет бизнес ожидает упрощения и автоматизации процедуры бронирования. Установленные сегодня механизмы предусматривают прохождение указанных процедур с использованием бумажных носителей и занимают длительное время. Следовательно, механизм бронирования требует цифровизации на всех этапах его осуществления.

Наконец, только в апреле этого года Минэкономики подготовило к рассмотрению в правительстве проект постановления Кабмина о так называемом е-Бронировании (далее – Проект). Однако и этот документ нуждается в доработке.

Во-первых, Проект предусматривает блокирование предоставления списка в случае превышения количества военнообязанных, разрешенного для бронирования, а также не проведение предприятием сверки в нынешнем и прошлом годах данных списков персонального военного учета с учетными документами соответствующих районных (городских) ТЦК и СП, в которых они состоят на военном учете. Однако, в этом Проекте не определена какая-либо процедура разблокирования представления списка. Поэтому следует дополнить указанный пункт условием, по которому в случае донесения заявителем информации, послужившей причиной блокирования соответствующей процедуры, такая процедура возобновляется.

Во-вторых , в Проекте необходимо зафиксировать, что с момента получения Выписки (сертификата) через Портал Действие осуществляется постановка военнообязанного на специальный военный учет соответствующим ТЦК и СП.

В третьих, в Проекте предусмотрено право бронировать военнообязанных на 1 месяц для актуализации данных в реестрах. Согласно нашим опросам, доля владельцев военно-учетных документов с определенными несоответствиями составляет около 37% всех военнообязанных. Это приводит к невозможности более чем в 60% случаев забронировать необходимых специалистов. В этой связи следует расширить перечень оснований для указанного автоматического бронирования военнообязанных для лиц, которые либо вообще не имеют никаких военно-учетных документов, либо имеют только удостоверение о приписке к призывному участку, а также увеличить срок бронирования, в таких случаях, до 3 -х месяцев.

Все указанные проблемные вопросы нуждаются в скорейшем экспертном обсуждении и решении с участием представителей власти, аналитических центров, бизнес ассоциаций, а также контроля за своевременной и качественной подготовкой и принятием Кабинетом Министров соответствующих нормативно-правовых актов.





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