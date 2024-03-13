По сути, деньги и рынок решают несколько фундаментальных задач.

Первое – это постоянный поиск, открытие, новых ценностей в широком смысле. То, за что люди готовы платить.

Во-вторых, поиск эффективности. Как то, что хотят люди и за что они готовы платить, улучшить, ускорить, с меньшими затратами ресурсов, то есть эффективнее.

В-третьих, создание мотивации участников экономики вообще этим заниматься и добиваться результатов в первом и втором. То есть открывать или создавать новые ценности. Улучшать их, улучшать эффективность их создания и распределения.

В-четвертых, универсальная оценка для обеспечения эквивалентного обмена.

То есть, если так посмотреть, то это способ организации огромного потока децентрализованных вычислений для решения этих задач. Где мы поощряем членов общества участвовать в решении этих задач. И вычисляем результат. Кто получил больше ресурсов, тот и красавчик, потому что значит в нормально организованной системе создал наибольшее значение для общества, и лучше всего решил эти универсальные задачи.

На таких людей равняемся, ходим на разные вебинары и подкасты на них посмотреть, чтобы понять, как они это сделали и как к этому стать ближе.

Очевидно, вполне можно рассмотреть связанное с универсальным искусственным интеллектом, может ли и еще лучше с универсальным искусственным супер интеллектом мы можем эти задачи решить лучше и без денег.

Потому как раз ему поручить или передать функцию рынка. Оценка определенных результатов. Решение задачи справедливого обмена на другие необходимые результаты. Также обеспечение людей базовыми благами.

Кто знает, возможно, с лучшей оценкой того, что и где нужно с большим интеллектуальным ресурсом, мы сможем решить огромные перекосы в экономике.

Например, в Китае объем избыточно построенного жилья по инвестициям населения настолько огромен, что можно расселить в пустых квартирах больше людей, чем население Китая (то есть нужен еще один Китай, чтобы их заселить).

И такие дисбалансы на сегодняшний день это скорее правило, чем исключение. Каждые несколько лет нас то заваливают деньгами, то поднимают ставки центробанки, от чего колебания цен на разные активы просто безумны. И от такого макроуровня до локальных перекосов спроса и предложения мы все время скачем.

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