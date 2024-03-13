По суті гроші і ринок вирішують декілька фундаментальних задач.

Перше – це постійний пошук, відкриття, нових цінностей в широкому сенсі. Того, за що люди готові платити.

По-друге, пошук ефективності. Як те, що хочуть люди і за що вони готові платити, зробити краще, швидше, з меншими витратами ресурсів, тобто ефективніше.

По-третє, створення мотивації учасників економіки взагалі цим займатися і досягати результатів в першому і другому. Тобто відкривати чи створювати нові цінності. Покращувати їх, покращувати ефективність їх створення та розподілу.

По-четверте, універсальної оцінки для забезпечення еквівалентного обміну.

Тобто якщо так подивитись, то це спосіб організації величезного потоку децентралізованих обчислень для вирішення цих задач. Де ми заохочуємо членів суспільства брати участь у вирішенні цих задач. І обчислюємо результат. Хто здобув більше ресурсів, той і красунчик, бо значить в нормально організованій системі створив найбільше цінності для суспільства, і найкраще вирішив ці універсальні задачі.

На таких людей рівняємось, ходимо на різні вебінари і підкасти на них подивитись, щоб зрозуміти, як вони це зробили і як самим до цього стати ближче.

Очевидно, цілком можна розглянути що з універсальним штучним інтелектом, чи може і ще краще з універсальним штучним супер інтелектом ми можемо ці задачі вирішити краще і без грошей.

Бо якраз йому доручити чи передати функцію ринку. Оцінки певних результатів. Та вирішення задачі справедливого обміну на інші необхідні результати. Також забезпечення людей базовими благами.

Хто знає, можливо, з кращою оцінкою того, що і де потрібно з більшим інтелектуальним ресурсом ми зможемо вирішити величезні перекоси в економіці.

Наприклад, в Китаї обсяг надлишково побудованого житла з інвестицій населення такий величезний, що можна розселити в пустих квартирах більше людей ніж населення Китаю (тобто потрібен ще один Китай, щоб їх заселити).

І такі дисбаланси на сьогодні це швидше правило, ніж виключення. Кожні декілька років нас то завалюють грошима, то піднімають ставки центробанки, від чого коливання цін на різні активи просто шалені. І від такого макрорівня до локальних перекосів попиту і пропозиції ми весь час скачемо.

Читайте також Що може скоротити війну до місяців

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net