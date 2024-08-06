На улицах городов и общин все больше "суперлюдей". По крайней мере, так я объясняю маленьким детям, кто такие люди с протезами. По официальным данным, с начала большой войны в Украине количество людей с инвалидностью выросло более чем на 300 000 и сейчас составляет три миллиона. В условиях войны количество людей с инвалидностью, к сожалению, будет продолжать увеличиваться. Из уважения к каждому во время восстановления украинские города просто должны сделать городское пространство и инфраструктуру доступной для всех.

Украина унаследовала советскую инфраструктуру и подход, не учитывавший нужды людей с инвалидностью, поэтому вся среда – от подъездов к тротуарам – была спроектирована для физически здоровых и молодых людей. Согласно исследованию Texty.org.ua, более 80% украинского городского пространства не имеют инклюзивного дизайна. Например, из 60 000 укрытий только 10% являются безбарьерными; а из станций метро Киева всего несколько оборудованы лифтами и подъемниками.

Безбарьерность во время войны – это еще и вопрос безопасности. Согласно опросу Национальной ассамблеи людей с инвалидностью, только 2,5% украинцев с инвалидностью во время воздушной тревоги перемещаются в бомбоубежища, в частности из-за того, что не могут самостоятельно передвигаться, или укрытия не оборудованы соответствующим образом.

Безбарьерный доступ к информации тоже проблема. К примеру, органы власти часто публикуют расписание отключений света в виде изображений и инфографики. Между тем, люди с нарушениями зрения получают данные благодаря специальным считывателям экранов, которые не идентифицируют тексты на изображениях. А 20% людей с инвалидностью, согласно опросу Программы развития ООН в Украине и Национальной ассамблеи людей с инвалидностью, вообще не используют никакой вспомогательной технологии, такой как увеличение экрана или текста, или брайловский дисплей. Следовательно, информация становится для них недоступной.

Несколько месяцев назад Министерство восстановления обнародовало рейтинг областных администраций по степени безбарьерности. Эксперты обследовали почти 54 000 больниц, школ, университетов, вокзалов, ЦНАПов и т.д. Лидером безбарьерности стала Львовская область, а антирейтинг возглавила Хмельнитчина. По данным министерства, менее безбарьерные – укрытия, школы, автовокзалы, здания органов местного самоуправления. Наиболее приспособлены для маломобильных людей – аэропорты (что сейчас не актуально), ЦНАПы и учреждения здравоохранения.

С полномасштабным вторжением выросло количество украинцев, потерявших собственное жилье и переехавших в модульные городки. По подсчетам Международной организации по миграции более шести миллионов граждан стали внутренне перемещенными лицами, из которых около 23% являются лицами с инвалидностью. Впрочем, анализ Лиги сильных и European Disabilities Forum показал, что часто в этих домиках отсутствуют инклюзивные туалеты и пандусы, а пространство внутри – не достаточно широко для того, чтобы люди могли передвигаться в колесном кресле.

В Украине же согласно последним исследованиям 83% украинцев считают, что безбарьерность стала новой ценностью для общества. Государственная программа "Безбарьерное восстановление" предусматривает, что до конца 2024 года 100% восстановленных объектов и нового строительства будут доступны для всех, независимо от возраста, состояния здоровья, инвалидности и т.д. Постепенно общины развивают инклюзию с помощью цифровых технологий. К примеру, Киев готовит к запуску Электронный кабинет Защитника, который позволит ветеранам получить 45 муниципальных услуг и более 140 государственных услуг по принципу "единого окна". Во Львове разработали карту доступности – обозначили музеи, медучреждения, рестораны и отели, где можно беспрепятственно передвигаться на колесном кресле.

Становится безбарьерным и общественный транспорт. В Ивано-Франковске и Житомире почти 70% автобусов и троллейбусов доступны маломобильным людям, в Чернигове и Одессе запустили низкопольные автобусы, а в Виннице обустроили "венские остановки", совпадающие с уровнем пола трамваев. В Киеве и Львове один из сервисов такси запустил класс авто "Инклюзивный" для людей, пользующихся колесным креслом, а в Днепре функционирует "социальное такси". Чтобы без барьеров был не только общественный транспорт, МВД реализует флагманский проект "Автошколы для людей с инвалидностью", который работал в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Кривом Рогу и Каменец-Подольском.

Доступность стоит дорого, но если на этапе строительства учитывать нормы безбарьерности, то не придется перестраивать и платить дважды. Все мы принадлежим к маломолобильным группам, только в разные периоды жизни. Мамы после родов не могут переносить и тележки, и детей, а пожилые люди не станут моложе. Поэтому доступность – это для каждого.

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