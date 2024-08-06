Ветерани повертаються в міста – що має змінитися в інфраструктурі
Ірина Озимок
керівниця програми місцевого економічного розвитку Ukraine-Moldova American Enterprise Fund
На вулицях міст і громад усе більше "суперлюдей". Принаймні так я пояснюю малим дітям, хто такі люди з протезами. За офіційними даними, від початку великої війни в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на понад 300 000 і наразі складає три мільйони. В умовах війни кількість людей з інвалідністю, на жаль, буде продовжувати збільшуватися. З поваги до кожного під час відбудови українські міста просто повинні зробити міський простір та інфраструктуру доступною для всіх.
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