Северные корейцы не простаки. Уверен, что, несмотря на дружеские отношения, свое вооружение они не передают даром

Северная Корея безоговорочно снабжает России боеприглашениями. Назывались цифры миллион-два.

В то же время северные корейцы не простаки. И я уверен, что они бы не передавали просто так. Это рынок. Как и для россиян. У каждого вопроса – что я буду из этого иметь. Либо деньги, либо золото, либо бриллианты, либо и то, и то. Плюс – продукты питания, может быть. Плюс – комбайны, технологии обогащения урана.

Но мне больше кажется, что передали или могут передавать самолеты. Северной Корее нужны самолеты. Поскольку у них риторика такая – мы будем завоевывать Южную Корею.

А россияне сейчас воюют в основном снарядами. На пике вторжения они выстреливали 70 тысяч снарядов в день по всей линии фронта. Затем у них уровень упал, был по их меркам снарядный голод – 10 тысяч выстрелов в день. В то время как в Украине максимум было 7 тыс. Сейчас цифры называют следующие: Украина – 2 тыс. в день, Россия – от 10 до 20 тыс.

Авиация важна, но поскольку у Украины появились петриоты, и многие самолеты были уничтожены, то нужно их поберечь.

Визит Путина в КНДР – это не только визит вежливости в ответ на приглашение. Задачей будет договориться о новых поставках. Впрочем, думаю, стоимость вооружения для россиян будет увеличена. Потому что северные корейцы дельцы еще те, а россияне капитально застряли в Украине.

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