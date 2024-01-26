Північні корейці не простаки. Впевнений, що попри дружні стосунки, своє озброєння вони не передають задарма

Північна Корея беззаперечно постачає Росії боєприпаси. Називалися цифри мільйон-два.

Водночас північні корейці не простаки. І я впевнений, що вони не передавали б просто так. Це ринок. Як і для росіян. У кожного питання – що я буду з цього мати. Або гроші, або золото, або діаманти, або і те, і те. Плюс – харчові продукти, можливо. Плюс – комбайни, технології для збагачення урану.

Але мені більше здається, що передали або можуть передавати літаки. Північній Кореї потрібні літаки. Оскільки в них риторика така – ми будемо завойовувати Південну Корею.

А росіяни зараз воюють в основному снарядами. На піку вторгнення вони вистрілювали 70 000 снарядів на день по всій лінії фронту. Потім у них рівень упав, був за їхніми мірками снарядний голод – 10 000 пострілів на день. У той час як в Україні максимум був 7 000. Зараз цифри називають такі: Україна – 2 000 на день, Росія – від 10 000 до 20 000.

Авіація важлива, але оскільки в України зʼявилися петріоти і чимало літаків було знищено, то треба їх поберегти.

Візит Путіна до КНДР – це не тільки візит ввічливості у відповідь на запрошення. Завданням буде домовитися про нові постачання. Втім, думаю, вартість озброєння для росіян буде збільшена. Бо північні корейці – ділки ще ті, а росіяни капітально застрягли в Україні.

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