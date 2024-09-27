Новый пакет помощи от США, активизация диалога по разрешениям на удары по России, а также обещание Байдена обсудить вопросы помощи и разрешений с лидерами Британии, Германии и Франции – это все еще процесс, а не результат.

Здесь сценариев может быть три:

• Или политическая война в США может нам немного помочь, толкая демократов на более решительные действия.

• Или это произойдет после дня голосования, если администрация примет принципиальное решение разрешение предоставить, но решит избежать рисков в социологии.

• Или будем ждать очередной волны эскалации от РФ, чтобы заставить Запад действовать.

Конечно, на этом фоне Путин вышел с очередной порцией "ядерного шантажа". Он прекрасно знает непостоянство всех своих достижений и их уязвимость.

Достиг ли визит цели в плане политических деклараций от кандидатов?

От Гаррис – да. Заявления Гаррис о "победе Украины" были даже смелее, чем можно было ожидать.

Могли ли мы получить такое же от Трампа? Нет. Он будет держаться своей риторики о мире и деньгах. И встреча в долгую этого не изменит.

Мог ли визит Зеленского в США пройти лучше? Может быть. Нам нужно серьезно усиливать наше лоббистское присутствие в США. Является ли он "провалом"? Нет, конечно. Это повестка дня, которую нам пытаются навязать и которая не сражается с объективной реальностью.

Украине важно продолжать искать новых партнеров, новые источники денег и оружия. И смотреть, какой будет конъюнктура, чтобы определять свои цели в войне и поведении.

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