Візит Зеленського до США: головні підсумки
Новий пакет допомоги від США, активізація діалогу щодо дозволів на удари по Росії, а також обіцянка Байдена обговорити питання допомоги і дозволів з лідерами Британії, Німеччини та Франції – це все ще процес, а не результат.
Тут сценаріїв може бути три:
• Або політична війна в США може нам трохи допомогти, штовхаючи демократів на більш рішучі дії.
• Або це станеться після дня голосування, якщо адміністрація ухвалить принципове рішення дозвіл надати, але вирішить уникнути ризиків у соціології.
• Або будемо чекати чергової хвилі ескалації від РФ, щоб змусити Захід діяти.
Звісно, на цьому фоні Путін вийшов з черговою порцією "ядерного шантажу". Бо він чудово знає несталість усіх своїх досягнень і їх вразливість.
Чи досяг візит мети у плані політичних декларацій від кандидатів?
Від Гарріс – так. Заяви Гарріс про "перемогу України" були навіть більш сміливими, ніж можна було очікувати.
Чи могли ми отримати таке ж від Трампа? Ні. Він буде триматися своєї риторики про мир і гроші. І зустріч в довгу цього не змінить.
Чи міг візит Зеленського у США пройти краще? Можливо. Нам треба серйозно посилювати нашу лобістську присутність в США. Чи є він "провалом"? Ні, звісно. Це порядок денний, який нам намагаються навʼязати і який не бʼється з обʼєктивною реальністю.
Україні важливо продовжувати шукати нових партнерів, нові джерела грошей і зброї. І дивитися якою буде конʼюнктура, щоб визначати свої цілі у війні і поведінку.
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