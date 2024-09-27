Новий пакет допомоги від США, активізація діалогу щодо дозволів на удари по Росії, а також обіцянка Байдена обговорити питання допомоги і дозволів з лідерами Британії, Німеччини та Франції – це все ще процес, а не результат.

Тут сценаріїв може бути три:

• Або політична війна в США може нам трохи допомогти, штовхаючи демократів на більш рішучі дії.

• Або це станеться після дня голосування, якщо адміністрація ухвалить принципове рішення дозвіл надати, але вирішить уникнути ризиків у соціології.

• Або будемо чекати чергової хвилі ескалації від РФ, щоб змусити Захід діяти.

Звісно, на цьому фоні Путін вийшов з черговою порцією "ядерного шантажу". Бо він чудово знає несталість усіх своїх досягнень і їх вразливість.

Чи досяг візит мети у плані політичних декларацій від кандидатів?

Від Гарріс – так. Заяви Гарріс про "перемогу України" були навіть більш сміливими, ніж можна було очікувати.

Чи могли ми отримати таке ж від Трампа? Ні. Він буде триматися своєї риторики про мир і гроші. І зустріч в довгу цього не змінить.

Чи міг візит Зеленського у США пройти краще? Можливо. Нам треба серйозно посилювати нашу лобістську присутність в США. Чи є він "провалом"? Ні, звісно. Це порядок денний, який нам намагаються навʼязати і який не бʼється з обʼєктивною реальністю.

Україні важливо продовжувати шукати нових партнерів, нові джерела грошей і зброї. І дивитися якою буде конʼюнктура, щоб визначати свої цілі у війні і поведінку.

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