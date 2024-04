Трудно представить главной фигурой в этом обвинении владельца Бурисмы экс-министра в правительстве Азарова – Николая Злочевского или его дочерей, на которых был переписан бизнес компании.

Но эту новость можно воспринимать как вход России в участие в предвыборной президентской кампании в США, где режим Владимира Путина хочет подарить Дональду Трампу не только упоминание о коррупции семьи его конкурента Байдена, но и обвинения президента США в "финансировании терроризма". Ведь его сын Гантер Байден пять лет входил в Совет директоров Бурисмы.

Холдинг Бурисма объединяет в себе несколько компаний и принадлежит семье экс-министра экологии в правительстве Азарова – Николае Злочевскому. В 2010 году фирмы Злочевского получили лицензию на добычу газа на пролетарском месторождении в Днепропетровской области. По оценке Ассоциации газодобывающих компаний Украины, Пролетарское с запасами 1,5 млрд куб. м входило в десятку крупнейших месторождений газа. Кроме этого, Бурисма, например, владела 20 буровыми установками, и была одной из крупнейших сервисных компаний Украины.

Проблемы у бизнесов семьи Злочевских начали появляться после победы Революции Достоинства, потому что у правоохранительных органов могли появляться вопросы, как компания легко получала лицензии на добычу газа, а Злочевский был министром в правительстве Азарова. Тогда в Совете директоров сначала появился Квасьневский, а в мае 2014 туда попал Гантер Байден.

По информации издания The New York Times, Гантер Байден получал 50 тысяч долларов в месяц за участие в Совете директоров. А по данным издания The Hill, его компания Rosemont Seneca Partners получала от Бурисмы более 166 тысяч долларов ежемесячно. В Украине против него было открыто уголовное производство, позже это производство закрыли, а генпрокурора Виктора Шокина, при котором его открывали, уволили.

В 2020 году во время предвыборной кампании Дональд Трамп требовал от нашего президента расследования деятельности Гантера в Совете директоров Бурисмы. Тогда в его штабе это видели как хороший козырь для того, чтобы показать участие в коррупционных схемах семьи Джо Байдена.

И вот теперь СК РФ сделал заявление, что через компанию Бурисма Холдингс в России организовывались теракты в последние годы. Следовательно, по версии СК РФ может получиться так, что семья президента США является спонсором терроризма.

Очень хотелось бы поверить в то, что в России просто наступила крайняя степень общественного маразма, но, похоже, они сейчас делают реверанс Трампа. Как отнесется сам Трамп к этому реверансу, неизвестно.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net