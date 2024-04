Важко уявити головною фігурою в цьому звинуваченні власника Бурісми ексміністра в уряді Азарова – Миколу Злочевського або його доньок, на яких був переписаний бізнес компанії.

Але цю новину можна сприймати, як вхід Росії до участі у передвиборчій президентській кампанії в США, де режим Володимира Путіна хоче подарувати Дональду Трампу не тільки згадку про корупцію родини його конкурента Байдена, а й звинувачення президента США у "фінансуванні тероризму". Адже його син Гантер Байден пʼять років входив до Ради директорів Бурісми.

Холдинг Бурісма обʼєднує в собі кілька компаній і належить родині ексміністра екології в уряді Азарова – Миколі Злочевському. У 2010 році фірми Злочевського отримали ліцензію на видобуток газу на Пролетарському родовищі у Дніпропетровській області. За оцінкою Асоціації газовидобувних компаній України, Пролетарське із запасами 1,5 млрд куб. м входило до десятки найбільших родовищ газу. Окрім цього Бурісма, наприклад, володіла 20 буровими установками й була однією з найбільших сервісних компаній України.

Проблеми у бізнесів родини Злочевських почали зʼявлятися після перемоги Революції Гідності, бо у правоохоронних органів могли виникати питання, як компанія легко отримувала ліцензії на видобуток газу, а Злочевській був міністром в уряді Азарова. Тоді в Раді директорів спочатку зʼявився Квасневський, а у травні 2014 року туди потрапив Гантер Байден.

За інформацією видання The New York Times Гантер Байден отримував 50 000 доларів на місяць за участь у Раді директорів. А за даними видання The Hill його компанія Rosemont Seneca Partners отримувала від Бурісми понад 166 000 доларів щомісячно. В Україні проти нього було відкрито кримінальне провадження, пізніше це провадження закрили, а генпрокурора Віктора Шокіна, за часів якому його відкривали, звільнили.

У 2020 році під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп вимагав від нашого президента розслідування, щодо діяльності Гантера в Раді директорів Бурісми. Тоді в його штабі це бачили, як гарний козир для того, щоб показати участь у корупційних схемах родини Джо Байдена.

І ось тепер СК РФ зробив заяву, що через компанію Бурісма Холдинг у Росії організовувалися теракти протягом останніх років. Таким чином за версією СК РФ може вийти так, що родина президента США є спонсором тероризму.

Дуже хотілося б повірити у те, що в Росії просто настав крайній ступінь суспільного маразму, але схоже вони зараз роблять реверанс Трампу. Як поставиться сам Трамп до цього реверансу невідомо.

Читайте також Держпідприємства запрацюють по-новому. Що це означає

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net