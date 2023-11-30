Энергетическая безопасность. Зеленая энергетика может обеспечить Украину безопасным и стабильным источником энергии, независимо от импорта из России. Это особенно важно в условиях войны и растущих цен на энергоносители.

Охрана окружающей среды. Зеленое восстановление поможет Украине снизить выбросы парниковых газов и бороться с изменением климата. Это важно для здоровья людей и окружающей среды.

Создание новых рабочих мест. Зеленая экономика создает новые рабочие места в таких сферах, как возобновляемая энергетика, энергоэффективность, энергосбережение и экологический туризм. Это позволит миллионам украинцев найти работу и обеспечить себе достойную жизнь.

Усиление конкурентоспособности экономики. Зеленые технологии и инновации являются ключом к предстоящему экономическому росту. Зеленое восстановление поможет Украине стать более конкурентоспособной на мировом рынке.

Улучшение качества жизни. Зеленая экономика обеспечивает чистый воздух, воду и благоприятно влияет на окружающую среду. Это оказывает положительное влияние на здоровье людей и повышает качество их жизни.

Важно, что зеленое восстановление увеличивает вероятность финансирования. Зеленые проекты более привлекательны для инвесторов, поскольку они соответствуют глобальным тенденциям в области устойчивого развития. Международные организации и страны-доноры, такие как Европейский Союз, США и Канада, предоставляют Украине значительную финансовую помощь для восстановления. Эта помощь часто направляется на зеленые проекты, поскольку они считаются более эффективными и долгосрочными.

По данным Международного агентства по возобновляемой энергетике, к 2030 году мир должен будет инвестировать минимум $5,7 трлн в возобновляемые источники энергии ежегодно, если мы хотим избежать катастрофического изменения климата и достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Это в пять раз больше, чем было инвестировано в мире в 2021 году.

Перед войной Украина уже демонстрировала поразительные результаты в возобновляемой энергетике. За последние годы страна заняла место среди лидеров по развитию солнечной и других форм "чистой" энергетики. Следовательно, реализация огромного потенциала Украины и активизация энергетического перехода — цель, достижение которой станет весомым вкладом не только в восстановление страны, но и в международную борьбу с изменением климата.

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