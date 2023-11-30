Енергетична безпека. Зелена енергетика може забезпечити Україну безпечним і стабільним джерелом енергії, незалежно від імпорту з Росії. Це особливо важливо в умовах війни та цін на енергоносії, що зростають.

Збереження навколишнього середовища. Зелена відбудова допоможе Україні зменшити викиди парникових газів та боротися зі зміною клімату. Це важливо для здоров'я людей та довкілля.

Створення нових робочих місць. Зелена економіка створює нові робочі місця у таких галузях, як відновлювана енергетика, енергоефективність, енергозбереження та екологічний туризм. Це дасть можливість мільйонам українців знайти роботу та забезпечити собі гідне життя.

Посилення конкурентоспроможності економіки. Зелені технології та інновації є ключем до майбутнього економічного зростання. Зелена відбудова допоможе Україні стати більш конкурентоспроможною на світовому ринку.

Поліпшення якості життя. Зелена економіка забезпечує чисте повітря, воду та позитивно впливає на довкілля. Це позитивно впливає на здоров'я людей та підвищує якість їхнього життя.

Важливо, що зелена відбудова збільшує вірогідність фінансування. Зелені проєкти є більш привабливими для інвесторів, оскільки вони відповідають глобальним тенденціям у галузі сталого розвитку. Міжнародні організації та країни-донори, такі як Європейський Союз, США та Канада, надають Україні значну фінансову допомогу для відбудови. Ця допомога часто спрямовується на зелені проєкти, оскільки вони вважаються більш ефективними та довгостроковими.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики, до 2030 року світ повинен буде інвестувати щонайменше $5,7 трлн у відновлювані джерела енергії щороку, якщо ми хочемо уникнути катастрофічної зміни клімату та досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року. Це вп'ятеро більше, ніж було інвестовано у світі у 2021 році.

Перед війною Україна вже показувала дивовижні результати у відновлюваній енергетиці. За останні роки країна посіла місце серед лідерів у розвитку сонячної та інших форм "чистої" енергетики. Отже, реалізація величезного потенціалу України та активізація енергетичного переходу — це мета, досягнення якої стане вагомим внеском не лише у відновлення країни, але й у міжнародну боротьбу зі зміною клімату.

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