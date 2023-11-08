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Вступление Украины в ЕС – а вот теперь начинается самое интересное

Цей матеріал також доступний українською
Вступление Украины в ЕС – а вот теперь начинается самое интересное

глава правления фундации DEJURE
08.11.2023, 17:13

Что Украина должна сделать за год

А вот теперь самое интересное – что Украина должна сделать в следующем году для продолжения движения в ЕС в части судов:

  • завершить отбор на открытые вакансии в Конституционном Суде в соответствии с новым законодательством;
  • устранить коррупционные риски в Верховном Суде, в частности через проверку деклараций добродетели и имущественных деклараций, дисциплинарные средства и усовершенствованные процессы отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике;
  • восстановить подбор судей в условиях усовершенствованной правовой базы, четких критериев добродетели и профессионализма, сильной роли Общественного совета добродетели;
  • возобновить приостановленное в 2019 году квалифоценивание судей;
  • создать Службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и объективного отборочного процесса;
  • восстановить рассмотрение дисциплинарных производств против судей, отдавая предпочтение резонансным делам и делам, по которым истек срок давности;
  • провести аудит и модернизацию ИТ в судебной системе

Также в документе есть ряд рекомендаций по законодательству:

  • усиление требований к поступлению в правовые школы;
  • четкое разграничение юридического образования и подготовки кадров для органов правопорядка;
  • ужесточение требований лицензирования юридических школ;
  • прозрачное распределение государственного заказа;
  • модернизация обучающих программ с акцентом на этику, практическую подготовку, право ЕС и международные обмены;
  • внедрение Единого государственного квалификационного экзамена;
  • борьба с коррупцией и плагиатом.

Это не список – это вау. Подавляющее большинство из этого — приоритеты нашей деятельности в Фонде DEJURE по этим двум направлениям и то, над чем мы с партнерами долго и упорно работали.

Спасибо всем украинцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Сегодняшний день – наше общее достижение!

Не расслабляемся и работаем дальше.

Ибо нужно эти требования проверить на реальность.

Окончательное решение об открытии переговоров будет объявлено 14 декабря на саммите Европейского совета.

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