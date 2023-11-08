Вступление Украины в ЕС – а вот теперь начинается самое интересное

А вот теперь самое интересное – что Украина должна сделать в следующем году для продолжения движения в ЕС в части судов:

завершить отбор на открытые вакансии в Конституционном Суде в соответствии с новым законодательством;

устранить коррупционные риски в Верховном Суде, в частности через проверку деклараций добродетели и имущественных деклараций, дисциплинарные средства и усовершенствованные процессы отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике;

восстановить подбор судей в условиях усовершенствованной правовой базы, четких критериев добродетели и профессионализма, сильной роли Общественного совета добродетели;

возобновить приостановленное в 2019 году квалифоценивание судей;

создать Службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и объективного отборочного процесса;

восстановить рассмотрение дисциплинарных производств против судей, отдавая предпочтение резонансным делам и делам, по которым истек срок давности;

провести аудит и модернизацию ИТ в судебной системе

Также в документе есть ряд рекомендаций по законодательству:

усиление требований к поступлению в правовые школы;

четкое разграничение юридического образования и подготовки кадров для органов правопорядка;

ужесточение требований лицензирования юридических школ;

прозрачное распределение государственного заказа;

модернизация обучающих программ с акцентом на этику, практическую подготовку, право ЕС и международные обмены;

внедрение Единого государственного квалификационного экзамена;

борьба с коррупцией и плагиатом.

Это не список – это вау. Подавляющее большинство из этого — приоритеты нашей деятельности в Фонде DEJURE по этим двум направлениям и то, над чем мы с партнерами долго и упорно работали.

Спасибо всем украинцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Сегодняшний день – наше общее достижение!

Не расслабляемся и работаем дальше.

Ибо нужно эти требования проверить на реальность.

Окончательное решение об открытии переговоров будет объявлено 14 декабря на саммите Европейского совета.

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