Вступление Украины в ЕС – а вот теперь начинается самое интересное

А вот теперь самое интересное – что Украина должна сделать в следующем году для продолжения движения в ЕС в части судов:
- завершить отбор на открытые вакансии в Конституционном Суде в соответствии с новым законодательством;
- устранить коррупционные риски в Верховном Суде, в частности через проверку деклараций добродетели и имущественных деклараций, дисциплинарные средства и усовершенствованные процессы отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике;
- восстановить подбор судей в условиях усовершенствованной правовой базы, четких критериев добродетели и профессионализма, сильной роли Общественного совета добродетели;
- возобновить приостановленное в 2019 году квалифоценивание судей;
- создать Службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и объективного отборочного процесса;
- восстановить рассмотрение дисциплинарных производств против судей, отдавая предпочтение резонансным делам и делам, по которым истек срок давности;
- провести аудит и модернизацию ИТ в судебной системе
Также в документе есть ряд рекомендаций по законодательству:
- усиление требований к поступлению в правовые школы;
- четкое разграничение юридического образования и подготовки кадров для органов правопорядка;
- ужесточение требований лицензирования юридических школ;
- прозрачное распределение государственного заказа;
- модернизация обучающих программ с акцентом на этику, практическую подготовку, право ЕС и международные обмены;
- внедрение Единого государственного квалификационного экзамена;
- борьба с коррупцией и плагиатом.
Это не список – это вау. Подавляющее большинство из этого — приоритеты нашей деятельности в Фонде DEJURE по этим двум направлениям и то, над чем мы с партнерами долго и упорно работали.
Спасибо всем украинцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Сегодняшний день – наше общее достижение!
Не расслабляемся и работаем дальше.
Ибо нужно эти требования проверить на реальность.
Окончательное решение об открытии переговоров будет объявлено 14 декабря на саммите Европейского совета.
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