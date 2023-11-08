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Вступ України до ЄС – а ось тепер починається найцікавіше

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Вступ України до ЄС – а ось тепер починається найцікавіше

голова правління фундації DEJURE
08.11.2023, 17:13

Що Україна має зробити за рік

А от тепер найцікавіше – що Україна має зробити за наступний рік для продовження руху до ЄС в частині судів:

  • завершити відбір на відкриті вакансії у Конституційному Суді відповідно до нового законодавства;
  • усунути корупційні ризики у Верховному Суді, зокрема, через перевірку декларацій доброчесності та майнових декларацій, дисциплінарні засоби та вдосконалених процесів відбору з акцентом на доброчесності та професійній етиці;
  • відновити добір суддів в умовах удосконаленої правової бази, чітких критеріїв доброчесності та професійності, сильної ролі Громадської ради доброчесності;
  •  відновити призупинене у 2019 році кваліфоцінювання суддів;
  • створити Службу дисциплінарних інспекторів після прозорого та об’єктивного процесу відбору;
  • відновити розгляд дисциплінарних проваджень проти суддів, надаючи перевагу резонансним справам та справам, у яких збігає строк давності;
  • провести аудит і модернізацію ІТ в судовій системі.

Також у документі є низка рекомендацій стосовно правничої освіти:

  • посилення вимог до вступу в правничі школи;
  • чітке розмежування юридичної освіти та підготовки кадрів для органів правопорядку;
  • посилення вимог ліцензування юридичних шкіл;
  • прозорий розподіл державного замовлення;
  • модернізація навчальних програм з акцентом на етику, практичну підготовку, право ЄС та міжнародні обміни;
  • впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
  • боротьба з корупцією та плагіатом.

Це не перелік – це вау. Переважна більшість із цього — пріоритети нашої в Фундації DEJURE діяльності за цими двома напрямами й те, над чим ми з партнерами довго і наполегливо працювали.

Дякуємо усім українцям та особливо Збройним Силам України. Сьогоднішній день — наше спільне досягнення!

Не розслабляємося й працюємо далі.

Бо треба ці вимоги перевірити на реальність.

Остаточне рішення про відкриття перемовин буде оголошено 14 грудня на саміті Європейської ради.

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