Вступ України до ЄС – а ось тепер починається найцікавіше

А от тепер найцікавіше – що Україна має зробити за наступний рік для продовження руху до ЄС в частині судів:
- завершити відбір на відкриті вакансії у Конституційному Суді відповідно до нового законодавства;
- усунути корупційні ризики у Верховному Суді, зокрема, через перевірку декларацій доброчесності та майнових декларацій, дисциплінарні засоби та вдосконалених процесів відбору з акцентом на доброчесності та професійній етиці;
- відновити добір суддів в умовах удосконаленої правової бази, чітких критеріїв доброчесності та професійності, сильної ролі Громадської ради доброчесності;
- відновити призупинене у 2019 році кваліфоцінювання суддів;
- створити Службу дисциплінарних інспекторів після прозорого та об’єктивного процесу відбору;
- відновити розгляд дисциплінарних проваджень проти суддів, надаючи перевагу резонансним справам та справам, у яких збігає строк давності;
- провести аудит і модернізацію ІТ в судовій системі.
Також у документі є низка рекомендацій стосовно правничої освіти:
- посилення вимог до вступу в правничі школи;
- чітке розмежування юридичної освіти та підготовки кадрів для органів правопорядку;
- посилення вимог ліцензування юридичних шкіл;
- прозорий розподіл державного замовлення;
- модернізація навчальних програм з акцентом на етику, практичну підготовку, право ЄС та міжнародні обміни;
- впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
- боротьба з корупцією та плагіатом.
Це не перелік – це вау. Переважна більшість із цього — пріоритети нашої в Фундації DEJURE діяльності за цими двома напрямами й те, над чим ми з партнерами довго і наполегливо працювали.
Дякуємо усім українцям та особливо Збройним Силам України. Сьогоднішній день — наше спільне досягнення!
Не розслабляємося й працюємо далі.
Бо треба ці вимоги перевірити на реальність.
Остаточне рішення про відкриття перемовин буде оголошено 14 грудня на саміті Європейської ради.
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