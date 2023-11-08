Вступ України до ЄС – а ось тепер починається найцікавіше

А от тепер найцікавіше – що Україна має зробити за наступний рік для продовження руху до ЄС в частині судів:

завершити відбір на відкриті вакансії у Конституційному Суді відповідно до нового законодавства;

усунути корупційні ризики у Верховному Суді, зокрема, через перевірку декларацій доброчесності та майнових декларацій, дисциплінарні засоби та вдосконалених процесів відбору з акцентом на доброчесності та професійній етиці;

відновити добір суддів в умовах удосконаленої правової бази, чітких критеріїв доброчесності та професійності, сильної ролі Громадської ради доброчесності;

відновити призупинене у 2019 році кваліфоцінювання суддів;

створити Службу дисциплінарних інспекторів після прозорого та об’єктивного процесу відбору;

відновити розгляд дисциплінарних проваджень проти суддів, надаючи перевагу резонансним справам та справам, у яких збігає строк давності;

провести аудит і модернізацію ІТ в судовій системі.

Також у документі є низка рекомендацій стосовно правничої освіти:

посилення вимог до вступу в правничі школи;

чітке розмежування юридичної освіти та підготовки кадрів для органів правопорядку;

посилення вимог ліцензування юридичних шкіл;

прозорий розподіл державного замовлення;

модернізація навчальних програм з акцентом на етику, практичну підготовку, право ЄС та міжнародні обміни;

впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

боротьба з корупцією та плагіатом.

Це не перелік – це вау. Переважна більшість із цього — пріоритети нашої в Фундації DEJURE діяльності за цими двома напрямами й те, над чим ми з партнерами довго і наполегливо працювали.

Дякуємо усім українцям та особливо Збройним Силам України. Сьогоднішній день — наше спільне досягнення!

Не розслабляємося й працюємо далі.

Бо треба ці вимоги перевірити на реальність.

Остаточне рішення про відкриття перемовин буде оголошено 14 грудня на саміті Європейської ради.

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